Rodrigo Lara fue atacado con mentiras en un debate en la Universidad Distrital: “Fueron muy hostiles”

Este lunes 28 de agosto se llevó a cabo un debate de aspirantes a la Alcaldía de Bogotá en la Universidad Distrital. Al llegar a la institución, el candidato Rodrigo Lara fue recibido con gritos, pancartas intimidatorias y una estudiante lo atacó con mentiras en medio del evento.

Gracias a la @udistrital por este espacio para debatir nuestras propuestas. Creo en la educación pública y voy a fortalecerla.

Debate muy “movido” y en momentos muy álgido. @ElGeneralVargas y @CarlosFGalan no asistieron. Temor? pic.twitter.com/SyCNhHX7cy — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) August 29, 2023

“Yo soy Catalina Pardo, estudiante de Licenciatura en Física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Usted dijo en una entrevista en la Revista Semana, en un debate en el que todos estuvieron, que usted, si fuera alcalde, intervendría la Universidad Distrital con policías de civil, violando la autonomía universitaria. Segundo, usted también dijo en Revista Semana que lo haría sin importarle... Usted lo dijo, no me haga esas caras que yo tengo el video. Usted sabe que inteligencia viene desde el Gobierno nacional, lo mismo que inteligencia de Policía. Según usted, cuando sea alcalde, si es que lo es y no se quema, va a intervenir la universidad porque según usted nosotros somos guerrilleros. Somos del ELN”, dijo la estudiante.

En el debate en SEMANA, Rodrigo Lara nunca dijo que intervendría la Universidad Distrital, sino que combatiría las células de grupos guerrilleros que se infiltran en la protesta social. Además, tampoco tildó a los estudiantes de guerrilleros.

Lara respondió en medio de abucheos del público, que apoyaron a la estudiante y nunca dejaron de interrumpir lo dicho por el candidato.

“Yo no lo dije en SEMANA, lo dije en un debate. No en una entrevista. Lo que sí no es cierto es que dije que los estudiantes eran guerrilleros. Eso no es cierto”, dijo Lara.

Rodrigo Lara en la Universidad Distrital. | Foto: Rodrigo Lara en Twitter.

“Déjame terminar. No lo dije, te voy a decir qué dije. ¿Usted intervendría militar o policialmente las universidades públicas? La respuesta fue la siguiente: ‘Yo nunca voy a meter escuadrones de policía dentro de las universidades’... Ay, pero si se comete un delito, sí hay acciones delictivas, me muero de la pena. No hay ningún espacio de la República de Colombia que esté exento de la aplicación de la ley”, respondió Lara.

En conversación con SEMANA, Lara explicó que la hostilidad empezó desde su llegada a la institución y que otros candidatos, como Diego Molano, Jorge Luis Vargas y Carlos Fernando Galán, decidieron no asistir por miedo a lo que podría ocurrir.

“Cuando yo llegué me tenían una pancarta pidiendo mi muerte política y otra que decía ‘Lara, desparamilitarízate’. Al principio fueron muy hostiles, luego subió una niña al escenario a hacerme preguntas”, explicó el candidato.

Pancartas en contra de Rodrigo Lara en la Universidad Distrital. | Foto: SEMANA

A pesar de las intimidaciones, Lara se quedó a hablar: “Yo soy muy tranquilo frente a eso, a mí no me da miedo dialogar con los jóvenes. Los otros no fueron por miedo. Molano, Vargas y Galán no se atrevieron a ir, a pesar de que hablan de seguridad. El único que se atrevió fui yo, a pesar de saber cómo me esperaban”.

“Yo respeto la protesta social, pero si se llega a cometer un delito o si hay presencia de actividades ilícitas, me muero de la pena. Voy a intervenir. No voy a permitir que en ningún lugar de Bogotá se puedan cometer actos ilícitos”, reiteró para este medio.

Lo que dijo Rodrigo Lara en el debate de SEMANA

Rodrigo Lara. | Foto: Esteban Vega