Rodrigo Lara propone eliminar el pico y placa para personal médico, Fuerzas Militares y de Policía en Bogotá

El candidato a la Alcaldía de Bogotá, Rodrigo Lara, anunció que de ganar las elecciones y convertirse en el nuevo mandatario en la capital del país, haría importantes cambios en la medida del pico y placa en la ciudad, no solo en el horario de restricción a la movilidad, sino también en quiénes estarían exentos.

“El personal de la salud que trabaja en Bogotá no tendrá pico y placa y el personal de seguridad que protege a los bogotanos tampoco tendrán pico y placa, este será un privilegio para que puedan llegar más rápido a sus casas y trabajo para cuidar mejor a Bogotá”, señaló el candidato.

Otra de las medidas que Lara llevará a cabo en Bogotá es cambiar el pico y placa, iría desde las 6:00. a. m. hasta las 10:00. a. m. y retornaría el pico y placa de 3:00. p. m. hasta las 8:00. p. m.; no habrá rotación de pico y placa.

“Además eliminaremos el pico y placa solidario, ese recaudo de dinero se usa para tratar de salvar lo que queda del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), en mi gobierno en Bogotá trataremos de poner al ruedo buses para trayectos cortos y deben ser eléctricos, quienes tienen un carro no deben pagar $2.000.000 y hasta $4.000.000 por usar su carro y eximirse del pico y placa, es nefasta esa medida” , preciso Lara.

Drones para mejorar la seguridad

“No hay en Bogotá suficientes policías. El Gobierno nacional actual, el anterior de Duque, la alcaldía de Claudia López, nos dejaron con menos policías que en 2016. Tenemos 16.500. No hay suficientes policías, si tú no tienes objetivos, puedes cruzarte de brazos como Claudia López y decir que no puede hacer nada. Yo voy y resuelvo el problema que tengo con un presupuesto”, manifestó el candidato.