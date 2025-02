Rodrigo Londoño levanta polémica por política de Seguridad Democrática de Uribe. Generó ola de reacciones

Aunque el acuerdo se presentó con bombos y platillos al mundo entero, a los exFarc ya no les gusta muchas de las cosas que ellos mismos firmaron y que se crearon de mutuo acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos.

Como reciente la JEP afirmó que las ejecuciones extrajudiciales no fueron una política de la seguridad democrática liderada por el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe , Londoño, alias Timochenko, está bastante molesto.

Sin embargo, pese a lo que muchos sectores políticos habían manifestado, estas prácticas no se hicieron en cumplimiento a la política de Seguridad Democrática . Esto, si se tiene en cuenta la revisión de los lineamientos de la lucha contra la subversión que se planteó.

Esa afirmación de Londoño generó una ola de reacciones al considerar que está haciendo una crítica a algo que él mismo ayudó a construir y que no ha generado mayores avances en los casos que se adelantan contra quienes integraron las Farc-EP.

En los últimos meses los excomandantes de las Farc han estado bastante molestos con la JEP porque las decisiones han sido contrarias a sus intereses y de hecho han querido implementar la ley de punto final para que no haya más investigaciones.

“Ya se cae todo el estandarte político de la izquierda en Colombia, que llevaba 20 años acusando al presidente Álvaro Uribe sobre el tema de los falsos positivos y la misma JEP. La justicia montada por ellos no tuvo otra alternativa, sino decir que no fueron política de Estado; no eran política de la Seguridad Democrática los falsos positivos, sino que lamentablemente fue el daño de algunos miembros de la fuerza pública que cometieron estas atrocidades”, dijo.