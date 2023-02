Roy Barreras está de acuerdo con respetar las “líneas rojas” del presidente Gustavo Petro en la reforma a la salud

Este miércoles, Roy Barreras, presidente del Senado de la República, depositó su opinión sobre cómo debería ser la reforma a la salud que impulsará el Gobierno nacional, a la cual se ha opuesto públicamente en varios de sus ejes principales.

El parlamentario planteó que se controlen los abusos de las EPS, pero que también se tenga en cuenta rescatar a los hospitales públicos de la corrupción.

“¡Corregir los desafueros, eliminar la posición dominante y la integración vertical con la que muchas EPS abusaron de trabajadores y pacientes, rescatar a los hospitales públicos de los nidos de corrupción y politiquería q son muchas de las ESE, hacer que el eje sea la prevención!”, manifestó el senador en Twitter.

Además, agregó que las “líneas rojas” planteadas por el presidente Gustavo Petro deben ser respetadas.

“Respetar líneas rojas del presidente Gustavo Petro, que son: Priorizar la Estrategia de Atención Primaria, llevar la salud a la Colombia profunda, donde el Estado no ha sido capaz de llevar ni el agua potable, dignificar a los trabajadores de la salud, hacer pago directo. Esa es la reforma”, concluyó.

“Nos están robando el Pacto Histórico”, el nuevo ataque contra Roy Barreras

El exsenador Gustavo Bolívar habló en exclusiva este miércoles con Vicky en SEMANA y aseguró que el Pacto Histórico nació para contrarrestar la corrupción, por lo cual señaló que las alianzas que está haciendo Roy Barreras con La Fuerza de la Paz, su nuevo partido, van en contravía de la coalición.

“Roy está haciendo lo que toda la vida ha hecho, que es amasar poder, porque tiene una intención de ser presidente, pero tenemos que decidir si lo acompañamos en esas condiciones”, indicó inicialmente.

El excongresista, de igual manera, aprovechó el diálogo con este medio para puntualizar que el presidente del Senado y otros políticos quieren “robarse” el movimiento que tanto le costó construir a Gustavo Petro.

Pese a que no ahondó en ningún nombre en específico, el guionista manifestó que las personas que están sonando en el nuevo partido de Barreras no le dan mucha confianza. Asimismo, señaló que no dudaría en salirse del Pacto si este se convierte en lo que tanto ha criticado.

“No solo Roy se está robando el Pacto Histórico, hay otros políticos que también se lo quieren robar. Le pongo el ejemplo de Barranquilla, donde Roy quiere poner su candidato, el cual no lleva ni una semana en la coalición. Nosotros no prometimos eso”, añadió.

Luego precisó: “Eso va a pasar en todas las regiones. Si me toca salirme del Pacto, lo hago. La dignidad está por encima de todo. Dependo de los presidentes de nuestros partidos, que defiendan nuestras bases. Yo estoy con Petro hasta el final”.

Gustavo Bolívar recalcó finalmente en Vicky en SEMANA que establecer alianzas con políticos cuestionables desdibuja la coalición del Gobierno del presidente Petro y enfatizó que el Pacto Histórico se creó para limpiar a Colombia de la corrupción.

Roy Barreras, por otro lado, manifestó durante la presentación oficial de su partido que tendrá candidatos para gobernaciones, alcaldías y concejos en varias regiones del país. Igualmente, enfatizó que tendrá una participación importante en las elecciones regionales del 29 de octubre.

“El mayor reto de la Fuerza de la Paz es no defraudar el cambio social. La sociedad colombiana necesita soluciones y nosotros sabemos construirlas. El pueblo está representado en este momento del lado de la paz que defendemos todos y a eso le apostamos en la Fuerza de la Paz. Tenemos la responsabilidad de ser la voz del centro que escuche las necesidades de todo el país”, expresó el congresista.