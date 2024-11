El encabezado del proceso va dirigido a la usuaria identificada como @julipalacioc (Juliana Palacio) y en este se lee que ella y otras personas han protagonizado lo que describen como “una campaña sistemática de desprestigio mediante la cual se pretende vincular, de manera infundada, al doctor Roy Barreras Montealegre con hechos recientes relacionados con actuaciones de la Superintendencia de Salud, agentes interventores e intermediarios con quienes no tiene ninguna relación”.

La creadora de contenido respondió a la denuncia interpuesta por el equipo jurídico del embajador, asegurando que su trabajo ha sido “publicar verdades” y aseverando que no se dejará intimidar por ese proceso penal.

“No ve a intimidar usted, señor embajador Roy Barreras, con sus denuncias por publicar verdades que le incomodan. Aquí el que tiene que poner la cara es usted. No sea sinvergüenza. Claro, aprovechando que ahora tienen su fiscal. A mí no me va a silenciar”, comentó la tuitera denunciada por Barreras.