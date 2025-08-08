Roy Barreras lanzó mensaje por tensión limítrofe entre el Gobierno Petro y Perú: “Me permito manifestar”

Por medio en un comunicado, el precandidato presidencial Roy Barreras plasmó su postura frente a la tensión diplomática que estalló entre el gobierno de Gustavo Petro y Perú. Debido a una disputa limítrofe por la isla Santa Rosa.

El jueves 7 de agosto, en la conmemoración de la Batalla de Boyacá, desde Leticia en el Amazonas, el presidente de la República, Gustavo Petro, leyó una declaración de Estado en la que dio a conocer que su gobierno no reconoce la soberanía de Perú sobre la isla Santa Rosa.

Además, el jefe de Estado fue más allá y expresó que la presencia de las autoridades peruanas en la isla es “de facto”.

Ante esa situación, el excongresista Roy Barreras dijo por medio de un comunicado: “Comparto plenamente la posición del Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro en relación con la defensa de los intereses de Colombia”.

Roy Barreras | Foto: Suministrada

“La denominada isla de Santa Rosa no ha sido asignada a ninguna de las dos repúblicas y, por lo tanto, su asignación corresponde, en el marco de los tratados suscritos entre las altas partes contratantes, a la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colomboperuana (Comperif) y deberá ser ratificada por el Estado colombiano”.

También avanzó en la comunicación: “Saludo la invitación del Gobierno del Perú para la reunión de la Comperif que se llevará a cabo los próximos 11 y 12 de septiembre en la Ciudad de Lima”.

Histórica y culturamente Santa Rosa hace parte del vecino Perú, dijo uno de los expertos. | Foto: X/@erichsaumeth

“Reitero mi compromiso y apoyo al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Gobierno nacional en la necesidad de anteponer la diplomacia y la cooperación en las relaciones bilaterales entre Colombia y sus vecinos, en el marco del derecho internacional y el respeto por los acuerdos y tratados suscritos entre las partes”, concluyó Roy Barreras.