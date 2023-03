Roy Barreras reconoció que si fracasa la reforma a la salud, eso puede generar un “efecto dominó” en los demás proyectos

El presidente del Senado aseguró que en la izquierda habría sectores que no quieren que prosperen las reformas para construir una narrativa en contra de lo que denominan “el establecimiento”.

En medio de un foro realizado por el diario La República, el presidente del Senado, Roy Barreras, afirmó que lo que está sucediendo con la reforma a la salud, que está a punto de caerse, puede generar un desenlace similar en los demás proyectos del Gobierno.

“El ejercicio hasta ahora fallido de ese consenso de la salud puede significar un efecto dominó frente a las demás reformas”, afirmó el presidente del Senado.

Reconoció que la relación del Gobierno con el Congreso no pasa por su mejor momento. “Puede significar que el clima de debilidad de esa coalición en el Congreso, que es el que aprueba las reformas, eche al traste no solamente esa, sino las demás”, aseguró Barreras.

El presidente del Senado dijo que eso alegraría a algunos sectores que se han opuesto a las ideas del Gobierno y a las reformas que ha presentado el presidente Gustavo Petro al Congreso.

El presidente del Congreso, Roy Barreras, presentó su movimiento político La Fuerza de la Paz. - Foto: Prensa Roy Barreras

“Entonces algunos podrían respirar con alivio y se equivocan, respirar con alivio diciendo: ‘se van a hundir todas las reformas’ y lo celebran, para que todo siga como está”, afirmó Barreras.

El senador del Pacto Histórico aseguró que considera que todo siga como está es que el país continúe “injusto e inequitativo” y “con dolores sociales enormes”, afirmó.

En el foro se discutía principalmente la reforma pensional, por lo que Barreras aclaró que no se trata de una reforma aislada, sino que hace parte del paquete de las promesas de cambio del presidente Gustavo Petro. “El cambio más allá del discurso son las reformas”, afirmó Barreras.

El presidente del Congreso, Roy Barreras. - Foto: Equipos de comunicaciones del senador.

El presidente del Senado reconoció que la discusión de estas reformas y el cambio que proponen desde el petrismo ha generado incertidumbre. El comentario de Barreras se da a raíz de la tormenta que se ha generado por la reforma a la salud tras la falta de respaldo que tendría de la mayoría de los partidos del Congreso.

“La reforma a la salud, que ha sido la más polémica, tiene hoy graves dificultades. Y me preocupa que la fragilidad de la coalición de Gobierno y el hecho de que no haya consenso para tramitar una reforma consensuada, razonable, seria, viable, que construya sobre lo construido, que no destruya 30 años del sistema de salud, se frustre”, aseguró el congresista.

Barreras dijo que eso puede suceder por dos razones. La primera es que si se frustra la hoja de ruta, los colombianos más desfavorecidos seguirán en esa situación de pobreza. Aunque aclaró que las reformas viables no son las “radicales” ni “absolutistas”. “No son las que destruyen todo para empezar de cero”, afirmó.

Barreras considera que sería un “error” que las reformas no prosperen. “Es un error no solamente para la oposición”, dijo.

El presidente del Senado aseguró que supuestamente habría sectores cercanos al Gobierno que buscarían que se caigan esas reformas. “Se equivocan más aún los sectores radicales extremos, incluyendo a izquierda radical, cercanos al Gobierno, que le apuestan de manera delirante, no a que se aprueben las reformas, sino a que se hundan, para fortalecer una narrativa en la cual todos somos culpables, el establecimiento es culpable”, afirmó.

La ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

Incluso, dijo que la idea sería buscar culpar a los gremios, empresarios y hasta los medios de comunicación. “Los críticos, todos son responsables de que no les dejaron hacer el cambio profundo. Como el establecimiento no permitió, entonces muchedumbres a la calle contra el establecimiento”, dijo el senador citando a esos a los que se refiere de la izquierda radical.

Precisamente, en las últimas horas la ministra de Salud, Carolina Corcho, arremetió en contra de los medios de comunicación y los partidos de Gobierno que no están de acuerdo con toda la reforma del Gobierno. “Hay un ambiente en el país de dirimir esta discusión en los medios. A mí me parece preocupante y peligroso que Colombia esté sometido a un estado de opinión, donde mediáticamente se decide si un proyecto se presenta, se tramita o no, cuando esa es una función del Congreso”, dijo la ministra Corcho desde Arauca.