“Roy Barreras se friega conmigo, no tengo acuerdos con él ni le debo nada al Gobierno”: Jota Pe Hernández arremete contra presidente del Congreso

Han pasado tres meses desde que se posesionó el Congreso de la República y es el mismo número de discusiones que han tenido Roy Barreras y Jota Pe Hernández en las plenarias del Senado.

Este martes 11 de octubre tuvieron una acalorada discusión en medio de la votación de la reforma política en segundo debate y el tono fue bastante alto. Las diferencias se presentaron por las listas cerradas, ya que Hernández señaló que los argumentos de Barreras no eran sólidos para aprobar ese artículo.

“Por eso yo hoy contradigo al senador Roy Barreras. Me parece impresionante que venga a decir que vamos a combatir la corrupción cuando no es así. Pone de ejemplo al Pacto Histórico y dice ‘con la lista cerrada logramos elegir al 30 % de mujeres’. Senador Roy Barreras, en el partido Alianza Verde con la lista abierta, también elegimos el 30 % de mujeres, así es que ese argumento se le cae completamente. No sigan engañando a los colombianos”, dijo Hernández subiendo el tono.

Por esa razón, Barreras respondió de inmediato. “Senador Hernández, usted tiene un estilo muy peculiar que le da likes, que le da réditos en las redes; aquí hay partidos políticos serios que tienen historia, que usted no tiene. Yo no puedo tolerar que usted señale a estos partidos con historia, con identidad, con logros, que han construido la historia de Colombia y que además hoy hacen un esfuerzo enorme por sintonizarse con los nuevos tiempos”.

Sin embargo, miembros de la Alianza Verde le reclamaron a Barreras porque supuestamente no podía presidir la plenaria, ya que él es el coordinador ponente de la reforma política que se estaba discutiendo.

Los senadores Fabián Díaz Plata e Inti Asprilla le pidieron que, así como les exigían a las otras bancadas que mantuvieran esa distancia, él debía hacer lo mismo. Inicialmente, Barreras quería quedarse liderando la plenaria y les refutó a los congresistas que, según la Ley Quinta que rige el Congreso, estaban equivocados. Sin embargo, posteriormente, anunció que tenía que salir a una cita médica y que, por lo tanto, el vicepresidente del Senado, Miguel Ángel Pinto, quedaba a cargo del recinto, mientras que Ariel Ávila terminaría de debatir el proyecto de reforma política.

Sobre ese asunto y en diálogo con SEMANA, Jota Pe Hernández señaló que Barreras estaba desesperado porque se “le estaba hundiendo la reforma política y atropelló el reglamento del Congreso”.

Dijo que no es buen ejemplo que el presidente del Congreso use la Ley 5 de 1992 a su acomodo y para sacar provecho personal.

“Puso a Ariel Ávila y se fue puesto por puesto para hablar con los senadores a recordarles que debían apoyar la reforma. No sé con qué argumentos, pero los presionó para que votaran esa iniciativa de Gobierno”, afirmó en este medio.

Hernández le pidió a Barreras que le cuente al país para qué visitó cada una de las curules de los senadores que apoyan al Gobierno y prometió revelar un video este miércoles 12 para dejar en evidencia al presidente del Congreso.

“Roy se equivoca conmigo y no me manipula. No tengo acuerdos con el Gobierno ni con él, así que no me callará. Me puede tratar despectivamente, pero Roy Barreras se friega conmigo. Yo sí me le paro con argumentos y no con mentiras”, dijo Jota Pe Hernández.

Así las cosas, seguramente esta pelea continuará en las próximas horas porque Barreras, en las anteriores ocasiones, ha respondido a los señalamientos que Hernández ha hecho en su contra.

Finalmente, las listas cerradas fueron aprobadas y la reforma política pasó a su tercer debate a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.