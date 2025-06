Roy Barreras y Juan Fernando Cristo enfilan su defensa en favor de Gustavo Petro y marcan diferencia con Juan Manuel Santos

Y de inmediato le informó sobre los avances del último año en materia de implementación de los acuerdos: “Porque a pesar de las dificultades institucionales y de que los avances aún no sean suficientes, decir que no se hizo nada es una ligereza. 1. La implementación del acuerdo volvió a ocupar un lugar importante en la agenda pública del país. 2. Se presentaron 689 proyectos Pdet ante el Ocad-Paz, por $11,6 billones, en la primera convocatoria, movilizando inversión desde regalías territoriales. 3. Se reanudó la citación a las sesiones de la CSIVI después de meses sin convocarse y fortalecimos su papel, garantizando mayor participación de comunidades y delegados de Comunes. 4. Presentamos ante el Consejo de Seguridad de la ONU en octubre de 2024 un Plan de Choque con seis ejes de acción: reforma rural, seguridad, acceso a tierras, pactos territoriales, participación ciudadana y fortalecimiento institucional. 5. Priorizamos iniciativas en los 170 municipios Pdet a través de pactos territoriales articulados con gobiernos locales y con participación de la comunidad internacional y el sector privado”.

La lista que redactó Cristo es extensa.

Y continuó: “Desde el lugar en el que me encuentre, apreciado expresidente Juan Manuel Santos, seguiré como soldado de la causa de la implementación del acuerdo de paz, convencido de que en el acuerdo que usted lideró y yo contribuí a hacer realidad en el Congreso como ministro del Interior está la clave de la paz de este país. Como afirmé una y otra vez, sin implementar el acuerdo no será posible avanzar en la paz total. Nos falta mucho y debemos trabajar unidos en ese propósito”.

“Mi madre me decía que ‘ni tanto que queme al santo ni tan poco que no lo alumbre’. Tiene razón Juan Fernando Cristo. Algunos consejeros piensan con amargos deseos que sembrando la división logran volver a su cómodo pasado. Claro que se han cometido errores, pronunciamientos y acciones que dividen al país, pero atizar la división no sirve sino a los extremos, y decir que en el gobierno de Gustavo Petro no se ha hecho nada, no es cierto, como tampoco es cierto que se haya hecho todo lo que hay que hacer. Los desaciertos de la paz se pagan en inseguridad, así que más que el afán de diferenciarse, lo que le sirve a la gente es ver a sus dirigentes unidos para recuperar la seguridad, la paz y la justicia social”, escribió Barreras en sus redes sociales.