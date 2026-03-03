Política

“Rubio está equivocado”: la nueva ‘pulla’ de Gustavo Petro al secretario de Estado de Estados Unidos

El presidente colombiano cuestionó las actuaciones de Marco Rubio desde Alemania.

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 8:31 p. m.
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos y Gustavo Petro, presidente de Colombia
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos y Gustavo Petro, presidente de Colombia Foto: SEMANA

El presidente Gustavo Petro volvió a criticar al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un evento público que realizó este 3 de marzo en el departamento del Cauca.

El jefe de Estado habló durante 35 minutos y dedicó un espacio a comentar sobre el panorama internacional, a propósito del conflicto que se reactivó en Medio Oriente y el papel que ha jugado la administración de Donald Trumo.

Gustavo Petro anuncia nueva categoría para evaluar a policías y pide denunciar compra de votos

Empezó diciendo que quiso asistir a una reunión de líderes mundiales que tuvo lugar hace unas semanas en Múnich, Alemana, pero que no pudo por “físico cansancio”.

Sin embargo, sobre Marco Rubio y la posición frente al conflicto en Medio Oriente, Petro aseguró: “Lo que hay que construir (...) es una alianza superior; quizás, blanca, no pronunció la palabra blanca, sino occidental”.

“¿Por qué te gusta Petro?”: la pregunta de Vicky Dávila a Juan Daniel Oviedo

Consejo Nacional Electoral aprueba la fusión de la Colombia Humana y el Pacto Histórico

Gustavo Petro anuncia nueva categoría para evaluar a policías y pide denunciar compra de votos

Reaparece Germán Vargas Lleras: este es el video que genera todo tipo de comentarios. ¿Se lanzará a la Presidencia?

Asesinaron a líder del Centro Democrático en Arauca: “Un golpe directo contra la democracia”

Hernán Cadavid advierte las consecuencias de un posible gobierno del Pacto Histórico: “Se tomarían las cortes, la Fiscalía”

César Lorduy propone proyectos para otorgar créditos a madres cabeza de familia y un salvavidas para estudiantes del Icetex

Alcalde Galán desmiente a Petro por comentario sobre nivel del embalse Chuza: “Presidente, no es cierto lo que usted dice”

“Atacaron a una mujer por defenderme”: Gustavo Petro exigió a la Fiscalía acciones inmediatas por caso que denunció en X

Los detalles de la acusación contra otro alto funcionario del Gobierno Petro por favorecer a narcos. ¿De quién se trata?

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: AFP

El presidente cuestionó: “¿América Latina es occidental?”. Y se respondió: “En el Cauca no podríamos afirmarlo. Ni yo creo que en ninguna parte de Colombia. La realidad histórica de América Latina nos demuestra que tenemos ancestros en los cinco continentes y que nuestra riqueza fundamental se llama diversidad”.

Frente a esta teoría, el primer mandatario se cuestionó: “¿Cómo entender el mundo que nos plantean hoy, allá en Múnich, donde aparecieron las primeras brigadas de camisas pardas del señor Adolf Hitler, después de que Hegel escribiera sus libros?”.

Gustavo Petro insiste en que “no hay evidencias” de un atentado en Hidroituango

Otra de sus preguntas fue la siguiente: “¿Cómo entender el que nosotros, el país de la diversidad, que tenemos como riqueza a la misma diversidad, tengamos que aplaudir, por ejemplo, tengamos que ponernos, necesariamente, casi que de rodillas, ante un planteamiento que nos dice que nosotros somos inferiores porque simplemente somos diversos, porque tenemos la sangre negra, porque tenemos la sangre ancestral indígena, porque tenemos las sangres árabes, porque tenemos las sangres latinas?”.

Su argumento fue este: “No, yo creo que (Marco) Rubio está equivocado y hay que dialogar sobre eso, no tirarnos misiles. Y es América Latina la que tiene que plantear esta voz en el mundo. Quizás por su propio origen diverso puede entenderse con las diversas civilizaciones del mundo”.

