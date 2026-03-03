“Rubio está equivocado”: la nueva ‘pulla’ de Gustavo Petro al secretario de Estado de Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro volvió a criticar al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un evento público que realizó este 3 de marzo en el departamento del Cauca.

El jefe de Estado habló durante 35 minutos y dedicó un espacio a comentar sobre el panorama internacional, a propósito del conflicto que se reactivó en Medio Oriente y el papel que ha jugado la administración de Donald Trumo.

Empezó diciendo que quiso asistir a una reunión de líderes mundiales que tuvo lugar hace unas semanas en Múnich, Alemana, pero que no pudo por “físico cansancio”.

Sin embargo, sobre Marco Rubio y la posición frente al conflicto en Medio Oriente, Petro aseguró: “Lo que hay que construir (...) es una alianza superior; quizás, blanca, no pronunció la palabra blanca, sino occidental”.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: AFP

El presidente cuestionó: “¿América Latina es occidental?”. Y se respondió: “En el Cauca no podríamos afirmarlo. Ni yo creo que en ninguna parte de Colombia. La realidad histórica de América Latina nos demuestra que tenemos ancestros en los cinco continentes y que nuestra riqueza fundamental se llama diversidad”.

Frente a esta teoría, el primer mandatario se cuestionó: “¿Cómo entender el mundo que nos plantean hoy, allá en Múnich, donde aparecieron las primeras brigadas de camisas pardas del señor Adolf Hitler, después de que Hegel escribiera sus libros?”.

Otra de sus preguntas fue la siguiente: “¿Cómo entender el que nosotros, el país de la diversidad, que tenemos como riqueza a la misma diversidad, tengamos que aplaudir, por ejemplo, tengamos que ponernos, necesariamente, casi que de rodillas, ante un planteamiento que nos dice que nosotros somos inferiores porque simplemente somos diversos, porque tenemos la sangre negra, porque tenemos la sangre ancestral indígena, porque tenemos las sangres árabes, porque tenemos las sangres latinas?”.

Su argumento fue este: “No, yo creo que (Marco) Rubio está equivocado y hay que dialogar sobre eso, no tirarnos misiles. Y es América Latina la que tiene que plantear esta voz en el mundo. Quizás por su propio origen diverso puede entenderse con las diversas civilizaciones del mundo”.