Se acabó la pelea de representantes liberales con expresidente César Gaviria: “No estamos armando ninguna disidencia”

En las últimas horas tomó fuerza el rumor de que la bancada de la Cámara de Representantes del Partido Liberal quería ‘partir cobijas’ con la dirección de la colectividad que está bajo el mando del expresidente César Gaviria, pero solo se trató de versiones que rondaron por los pasillos del Congreso de la República.

Aunque 18 representantes del liberalismo firmaron una carta con la cual rechazaron las advertencias que hizo el expresidente César Gaviria sobre sanciones a quienes apoyen la reforma a la salud, dicha controversia ya fue superada.

Las diferencias se zanjaron en una reunión que duró más de cinco horas, en la cual los voceros de la Cámara estuvieron dialogando con Gaviria sobre todo lo que había ocurrido y quedó claro que no están en su contra y que sencillamente se debió dar una discusión interna sobre ese asunto.

El representante Carlos Ardila, quien estuvo presente en la reunión y lideró la convocatoria a este encuentro, dijo que dicha carta no fue en contra del expresidente César Gaviria y tampoco a favor del Gobierno Petro.

“Fue una reunión tranquila, le transmitimos las razones de la carta y le pedimos que convocara la reunión de bancada, a lo que el presidente Gaviria respondió que sí. Pero no hay disidencias dentro del partido, no es una carta en contra de Gaviria y en contra de nadie, y tampoco es una carta a favor del Gobierno o de la reforma a la salud”, explicó.

Carlos Ardila Espinosa, representante a la Cámara por el Partido Liberal. Congresista 2022-2026 Bogotá, julio 18 de 2022 Foto: Guillermo Torres Reina / SEMANA - Foto: Guillermo Torres /Semana

A su turno, el representante Julián Peinado indicó que “este es un partido deliberante, estamos firmes con el expresidente César Gaviria y está claro que el Partido Liberal no está en venta”.

Julián Peinado - Foto: Prensa Julián Peinado

En ese orden de ideas, la versión sobre una ruptura en el liberalismo por cuenta del debate de la reforma a la salud quedó en el pasado; también quedó claro que la colectividad no está de acuerdo con la iniciativa que lideró la exministra de Salud Carolina Corcho.

El representante Carlos Felipe Quintero, otro de los legisladores que asistió a la reunión, dijo que el diálogo con el expresidente fue cordial y que todo se trató de un malentendido: “Hay que limar las asperezas, yo creo que tenemos que estar unidos por el bien del país, por la institucionalidad y surtir las discusiones de acuerdo a lo que vaya dándose en el Congreso de la República”.

Además, se acordó que próximamente se hará una reunión de bancada para continuar con la discusión sobre la iniciativa que está en trámite en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

“Fueron 18 representantes que firmaron, pero ellos no están en contra de Gaviria, ni a favor o en contra del Gobierno. La carta dice que quieren una bancada y ya el presidente Gaviria dijo que se va a convocar la bancada la próxima semana, ya eso está superado”, manifestó Quintero.

César Gaviria y el Partido Liberal impulsan su propia iniciativa de reforma a la salud como ley estatutaria. - Foto: NELSON CARDENAS@cantarranasur

Sin embargo, los representantes le manifestaron al expresidente Gaviria que las advertencias que lanzó en el comunicado fueron bastante fuertes y por eso hubo una molestia, pero coincidieron en que sencillamente con el diálogo todo quedó en el pasado.

“Por eso ellos firmaron pidiéndole un poco de mesura al presidente Gaviria, pero fue solo eso, no fue algo para alarmarse y no hay disidencias dentro del Partido Liberal, hay gente que piensa diferente, pues no estamos en una dictadura ideológica y muchos compañeros tienen pensamientos distintos, pero no hay disidencias, estamos trabajando por la unidad del partido y que se avance en la discusión de la reforma a la salud”, indicó.

En todo caso, frente al debate de la reforma a la salud, los liberales insistirán en hacer los cambios que propusieron a la exministra Corcho y que no se incluyeron en la ponencia, por lo que esperan articular un diálogo fluido con el nuevo ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y con Luis Fernando Velasco, quien asumió en el Ministerio del Interior.

El debate de esa iniciativa del Gobierno Petro se hará el próximo martes 2 de mayo en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.