Se adelantó la campaña presidencial y los partidos ya buscan el reemplazo de Gustavo Petro; estos son los primeros precandidatos

Petro no completa ni dos años en el poder, ni siquiera las reformas con las que promete el cambio han sido tramitadas con éxito en el Congreso y distintos sectores ya están pensando en quién será su reemplazo. Es un hecho similar al que ocurrió con el expresidente Ernesto Samper, quien gobernó bajo la sombra del proceso 8.000, y Belisario Betancur, a quien el país le cobró el auge del narcotráfico.

El senador Alejandro Carlos Chacón considera que hablar de precandidatos como si el presidente tuviera el sol en la espalda es una estrategia política que no es nueva. “El propósito es claro: deslegitimar a Petro. Con ello la gente piensa en otro presidente, que llegará alguien distinto, eso deslegitima. Mediáticamente se está haciendo”, afirmó. A su juicio, quienes idearon este plan contra el Gobierno “han sido bastante inteligentes; el tiempo dirá si les funciona”.

La senadora Paloma Valencia también ha dicho abiertamente que quiere buscar la candidatura única del Centro Democrático. Sin embargo, aún no ha iniciado campaña. “Pero la ciudadanía le va exigiendo a uno. ¿A quién se le ocurre que le pregunten a uno faltando tres años si busca una precandidatura?”.

Su discurso y distanciamiento con el Gobierno no le gustan al presidente Petro ni al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y en varias oportunidades han chocado en redes sociales.

Asimismo, hay una figura que ha sobresalido por su liderazgo y mano dura contra la delincuencia y la corrupción: el fiscal general, Francisco Barbosa. Él no ha manifestado su interés en aspirar a la presidencia, pero la izquierda y el propio presidente Petro creen que está en campaña: recorre las regiones, es mediático y lanza fuertes dardos contra el Gobierno.

La primera semana de enero, el antioqueño acompañó algunas posesiones de alcaldes afines, entre ellos el de Neiva, Germán Casagua. Quintero no tiene aún el guiño de Gustavo Petro y tendría que enfrentarse al ala petrista que no lo respalda, entre ellos Gustavo Bolívar. “No me representa”, le dijo en su momento a SEMANA. También tendría que medirse, eventualmente, con el exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo.