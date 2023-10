“Se busca Presidente. Recompensa a quien lo entregue a las autoridades”: Ingrid Betancourt bromea ante nueva desaparición de Gustavo Petro

Petro no se ha dejado ver el rostro en los últimos días, pero sí ha estado muy activo en su cuenta personal de X, anteriormente Twitter, donde ha opinado sin reserva sobre la crisis entre Israel y el grupo terrorista Hamás .

Este miércoles 18 de octubre, el jefe de Estado le salió al paso a los comentarios y reportó desde sus redes sociales “que este lunes en la mañana tuve una caída en Cartagena, ayer estaba muy adolorido y decidí tomar reposo. Hoy ya me he restablecido y entro en actividad”.

Sin embargo, físicamente la opinión pública no lo ha visto. Por eso, la excandidata presidencial, Ingrid Betancourt, bromeó en sus redes sociales frente al tema. ”¡Se busca, Presidente! Recompensa a quien lo entregue a las autoridades. No sabe uno si sentir alivio de que haga menos daño o preocupación de que esté preparando otra embarrada” , escribió la colombo- francesa.

Y agregó: “Pero, independientemente de si el Presidente está o no está, este es un acto en nombre del señor Presidente, este es un resultado del gobierno del cambio, y este, tal vez, escúchenlo bien, es el resultado más grande del gobierno en un año y medio para todos los habitantes del Pacífico ”.

¿Al fin, qué? ¿Quién tiene la versión real? ¿Gustavo Petro no le había reportado a sus ministros su caída?, son las preguntas que saltan ante la opinión pública.

“El dolor de estómago, el mal clima, no saben qué más mentiras inventar frente a las desapariciones de Gustavo Petro. Se les acabó el repertorio de mentiras para poder justificar las ausencias y desplantes del presidente. Ya no tienen qué más inventar. No saben si decir que lo que tiene es un dolor de cabeza, que le dolió el estómago, que el pie, que se lastimó con una mesa (...). El asunto ya se vuelve grotesco”, dijo la colombo-francesa a SEMANA.