“Se está enredando”: Robinson Díaz también mostró su preocupación con el Gobierno Petro

Varios de los actores más importantes de la televisión colombiana hicieron parte activamente el año pasado de la campaña electoral del presidente Gustavo Petro. Uno de los principelas promotores que tuvo el líder del Pacto Histórico fue Robinson Díaz.

Pese a que no se arrepiente de su voto, el artista antioqueño aseguró esta semana en La Tele Letal que el jefe de Estado puede perder una gran oportunidad de hacer los cambios que prometió. Asimismo, reveló que conoce personalmente al mandatario.

Robinson DÍaz habló sobre el mandato de Petro - Foto: diana rey melo-semana

“Yo no me arrepiento de mis decisiones, y votar es una decisión. Yo voté por quitar el feudalismo de Colombia. Conozco a don Gustavo Petro y me parece una persona supremamente brillante, pero creo que se le puede embolatar la vaina y desperdiciar una buena oportunidad”, manifestó inicialmente.

El actor, de igual manera, aprovechó el diálogo con el programa de Red + para puntualizar que siente que se le está enredando el mandato a Petro y expresó que no le gustó el cambio de ministros que hizo recientemente.

Adicionalmente, el protagonista de Vecinos afirmó que el jefe de Estado tiene que dejar de lado su ego y debe aprender a escuchar más. Asimismo, recalcó que el sector de la cultura está abandonado.

“Tiene una oportunidad de oro, pero se está enredando. Esa cosa de sacar a los ministros así de sopetón. Eso fue una mala jugada, para mí. Creo que es un tipo que debe rodearse de mejores administradores. Es un gobierno de transición, pero yo veo en el sector de la cultura que no tenemos ministro”, agregó.

Luego, precisó: “No sé si todas las promesas que hizo de campaña con todos los que nos revolcamos en el estallido social nos va a corresponder. Ni siquiera nos metió en el Plan de Desarrollo. Si se quita todas esas cosas de ego de encima y se deja escuchar, puede gobernar. Está comprobado que este país no se puede gobernar de un solo lado”.

Robinson Díaz reiteró, finalmente, en el espacio televisivo que todavía tiene la esperanza de que el presidente Petro ponga los primeros cimientos para un verdadero cambio en Colombia.

Cabe mencionar que cerca de mil personalidades involucradas en el industria de la cultura les escribieron al mandatario una sentida carta. Se trata de un llamado de emergencia, y está firmada por muchos de quienes lo acompañaron en la campaña y lo defienden en las redes sociales.

“Tenemos certeza de que usted nos va a escuchar, que no nos quedaremos como los coroneles de antiguas guerras que nunca recibieron respuesta del Gobierno. Ojalá más temprano que tarde tenga el tiempo de ir al puerto a revisar su correo, para leer nuestra carta y dar respuesta a la petición que ahora le hacemos”, dice la misiva.

Entre los firmantes están: Margarita Rosa de Francisco, Adriana Lucía, Julián Román y Santiago Alarcón. Así como otros miembros muy representativos de ese sector, como Jesús Abad Colorado, Cony Camelo, Ernesto Benjumea, Fabio Rubiano, Lucía González, Felipe Aljure, Yolanda Reyes, César López, Andrea Echeverry, Pilar Quintana, Claudia Morales, Henry Arteaga Apichatpong Weerasethakul, y muchos más.