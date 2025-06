Encienden alarmas en Ecopetrol: Edwin Palma no podría ser presidente de la petrolera y piden intervención de la Procuraduría

Una fuente le narró a SEMANA que Petro pidió que el nuevo encuentro para decidir la suerte de Roa sea el miércoles 25 de junio. Y así se hará. Los miembros de junta ya fueron convocados, pero el orden del día no se había entregado hasta el cierre de esta edición.

Tatiana Roa es independiente, mientras que Álvaro Torres es cercano a Roa. Por su parte, Mónica de Greiff no asistirá . Luis Felipe Henao y Ricardo Rodríguez votarán contrariamente a lo que se solicite desde la Casa de Nariño. Pero no todo es color de rosa para el sector que se mueve en el palacio presidencial contra Roa.

Como si fuera poco, Palma fue miembro de la junta directiva de Ecopetrol hasta comienzos de 2025 y en los estatutos de la compañía está claro que no podrá ser elegido presidente quien haya sido miembro de junta el último año.

Eso, sin duda, podrá modificarse en los estatutos, pese al pésimo mensaje que enviaría la empresa. Lo que no se logrará cambiar es la Ley 1474 de 2011 y la 1952 de 2019, que prohíbe con claridad que exfuncionarios como los ministros asuman cargos en entidades sobre las cuales hayan tenido poder de decisión, por lo menos durante un periodo de inhabilidad de 12 a 24 meses. Palma hoy es ministro de Minas y Energía, y Ecopetrol es el actor más importante en el sector minero-energético de Colombia.

Hasta el martes pasado, Petro estaba convencido de que Palma no estaba inhabilitado para ser presidente de Ecopetrol, pero cada vez más abogados cercanos al presidente le recomiendan que no se desgaste y que esquive un escándalo que, sin duda, les costará a su Gobierno y a la empresa, que cotiza en la Bolsa de Nueva York.

En otras palabras, le han dicho que nombrar al ministro de Minas en ese cargo es permitirle a la oposición que demande el nombramiento y obtenga réditos. La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, por ejemplo, no descartaría radicar una demanda. “La posibilidad de que Edwin Palma asuma la presidencia de Ecopetrol no solo es un acto inconveniente, sino potencialmente ilegal e irresponsable”, denunció.

Si Petro insiste en que el miércoles 25 de junio la nueva junta directiva elija a Edwin Palma, tendrá un nuevo inconveniente: Mónica de Greiff, quien ya presentó su renuncia, pero sus compañeros no se la han aceptado, no asistirá.“La junta está confirmada este miércoles. No voy a ir y ratificaré mi renuncia”, le dijo ella a SEMANA.