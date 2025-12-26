Senado adelanta inédita sesión este 26 de diciembre de 2025: hora citada para dar luz verde a ascensos militares y policiales

El presidente del Senado, Lidio García Turbay, y la Mesa Directiva han citado a los legisladores para este 26 de diciembre de 2025 a las 10:00 a. m., con el fin de avanzar en un tema fundamental para la institucionalidad del país.

Se trata de la aprobación de los ascensos de 39 oficiales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Este trámite, que ya superó su primer debate en la Comisión Segunda, es el punto único en la agenda de esta sesión plenaria virtual, que se llevará a cabo a través de la plataforma Zoom.

La reunión responde al decreto presidencial que convoca a sesiones extraordinarias. Bajo este marco legal, el Senado tiene la misión de dejar listos estos ascensos antes del 16 de febrero de 2026.

Por esta razón, los senadores se dedicarán exclusivamente a este mandato constitucional, sin tratar otros proyectos de ley por el momento.

Es en esta sesión que el Congreso puede iniciar el control político a la denominada emergencia económica decretada por el presidente, Gustavo Petro.

El pasado 16 de diciembre, los congresistas de la Comisión Segunda del Senado de la República, después de haber escuchado la presentación y exposición de las hojas de vida de los 39 oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, aprobaron en primer debate el proyecto que busca ascender a los oficiales en sus cargos.

Los legisladores manifestaron que estudiaron e investigaron minuciosamente cada hoja de vida, verificando así sus antecedentes jurídicos, políticos y disciplinarios, dando un parte positivo para el cargo al que aspiran.

Estos son los oficiales que serán ascendidos:

Ejército Nacional: 16 oficiales aspiran a ser ascendidos:

Al grado de Mayor General, del Brigadier General Vargas Idarraga Raúl Fernando, ponencia del honorable senador Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán.

Al grado de Mayor General, del Brigadier General, Giraldo Jiménez Walther.

Al grado de Mayor General, del Brigadier General, Roque Salcedo Ricardo Heriberto.

Al grado de Mayor General, del Brigadier General, Carrasquilla Gómez Carlos Enrique.

Al grado de Mayor General, del Brigadier General, Soto Sánchez José Bertulfo.

Al grado Brigadier General del Coronel, Esparza Guerrero José Luis.

Igualmente, al grado Brigadier General del Coronel, Perilla Monroy Raúl, ponencia del senador Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán.

Al grado Brigadier General del Coronel, Jaramillo Muñoz Diego.

Al grado Brigadier General del Coronel, Aguirre Martínez Jorge Mario.

Al grado Brigadier General del Coronel, Rodríguez Pérez Édgar.

Al grado Brigadier General, del Coronel, Cómbita Guzmán Javier Humberto.

Al grado Brigadier General, del Coronel, Suárez Giraldo César Augusto.

Al grado Brigadier General, del Coronel, Majé Gómez Gabriel Andrés.

Asimismo, fue ascendido al grado de Brigadier General, el Coronel, Mena Mena Alex Jeferson.

Al grado Brigadier General, del Coronel, Medina Díaz William Roberto.

Al grado Brigadier General, del Coronel, Ardila Robles Hair.

Armada Nacional: 10 oficiales aspiran a ser ascendidos:

También se ascendió al grado de almirante del vicealmirante, Reyna Niño Harry Ernesto.

Al grado de Mayor General del Cuerpo de Infantería de Marina, del Brigadier General del Cuerpo de Infantería de Marina, Olaya Quintero Rafael Castro.

Al grado de vicealmirante, del contralmirante Cabrera Martínez Norman Iván, ponencia del senador Óscar Mauricio Giraldo Hernández.

Al grado de vicealmirante, del contralmirante Oramás Maldonado Carlos Hernando.

Al grado de contralmirante del capitán de navío Pinilla Acosta Juan Pablo.

De la misma manera, al Grado de Brigadier General del Cuerpo de Infantería de Marina, del Coronel del Cuerpo de Infantería de Marina, Fernández Rojas Nelson.

Al grado de Brigadier General del Cuerpo de Infantería de Marina, del Coronel del Cuerpo de Infantería de Marina, Mejía Giraldo Evert.

Al grado de contralmirante, del capitán de navío, Sanabria Gaitán Darío Eduardo.

Al grado de contralmirante, del capitán de navío Callamand Andrade Rafael Leonardo.

Al grado de contralmirante del capitán de navío Montañez Torres Jaime Leonardo.

Fuerza Aeroespacial Colombiana: 9 oficiales aspiran a ser ascendidos:

Los legisladores ascendieron al grado de general del mayor general Silva Rueda Carlos Fernando, ponencia del senador José Vicente Carreño Castro.

Al grado de Mayor General, del Brigadier General, Bocanegra Bernal Federico.

Al grado de Mayor General, del Brigadier General, Mosquera Dueñas Juan Francisco Santiago Manuel José.

Al grado de Mayor General, del Brigadier General, Bueno Pineda Ádilson Nevardo.

Así mismo, al Grado de Mayor General, del Brigadier General, Salamanca Rodríguez Edgar Alexander.

Al grado de Mayor General, del Brigadier General, Correa Duque Fernando.

Al grado de Brigadier General, del Coronel, López Mejía John Henry.

Al grado de Brigadier General, del Coronel, Navarro Carrascal Gustavo Adolfo.

Al grado de Brigadier General, del Coronel, Henao Bohórquez Jorge Andrés.

Policía Nacional: 4 miembros aspiran a ser ascendidos:

Asimismo, al grado de Mayor General, del Brigadier General Rincón Zambrano William Oswaldo, ponencia del senador Óscar Mauricio Giraldo Hernández.

Al grado de Mayor General, del Brigadier General Novoa Piñeros Arnulfo Rosomberg.

Al grado de Brigadier General, del Coronel, Camelo Sánchez Miguel Andrés.

Al grado de Brigadier General, del Coronel, Rrico Guzmán Oscar Mauricio.

Finalmente, los integrantes de la Comisión Segunda votaron positivamente las ponencias presentadas por los senadores José Vicente Carreño Castro, Gloria Inés Flórez Schneider, Óscar Mauricio Giraldo Hernández, Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán, senador Antonio José Correa Jiménez, Jael Quiroga Carrillo, José Luis Pérez Oyuela.

Entretanto, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, agradeció el voto de confianza que los senadores pusieron en los oficiales, para que continúen su labor en la seguridad y la protección de la soberanía del país.

Por su parte, la senadora Gloria Inés Flórez Schneider manifestó que los ponentes hicieron un trabajo con mucha responsabilidad: “Consolidamos una fuerza pública respetuosa de los derechos humanos, comprometida con la seguridad del país”.

Al terminar la sesión ordinaria de este periodo legislativo, el presidente de la Comisión Segunda, Óscar Mauricio Giraldo Hernández, exaltó la labor de todos los oficiales que aspiran a ser ascendidos en sus cargos: “Les deseamos muchos éxitos en sus aspiraciones. Ustedes son los que están al cuidado de la ciudadanía colombiana. Nosotros hicimos un trabajo con mucha responsabilidad y compromiso”.

El proyecto de los ascensos de los oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional pasó a la plenaria del Senado para ser votado en la sesión extraordinaria.