Senadora del Pacto se va contra Polo Polo por mensaje que publicó sobre Petro: “Tome acciones contra este sujeto”

“La verdad, este ser humano me da lástima. Alguien que no se ama a sí mismo no puede amar a un país. Ni siquiera es capaz de guardar reposo para recuperarse de su lifting facial, ni de esperar a que cicatricen los puntos de la cirugía. Aun así, sale a esparcir su odio, drogado y alcoholizado en contra de su salud. Lo que tiene no es retención de líquidos, es retención de veneno“, dijo Polo Polo.