Senadora que más ha investigado a la JEP planteó inquietantes preguntas sobre el Secretariado de las Farc e incumplimientos con víctimas: ¿expulsión?

María Clara Posada, miembro del Centro Democrático, quien es la senadora que más se ha dedicado a escarbar y encontrar irregularidades en los procesos contractuales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se planteó nuevos interrogantes sobre la forma de actuar de la justicia transicional que fue diseñada tras la firma del Acuerdo de Paz entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos.

En su cuenta oficial de X, Posada hizo varios interrogantes a los magistrados, entre ellos: “¿Por qué la JEP no ha expulsado del sistema a los miembros del Secretariado de las Farc que incumplieron su obligación de reparar a las víctimas?”.

María Clara Posada y Timochenko. Foto: Suministrada API / Colprensa

La senadora indicó que, de acuerdo al Informe diez de seguimiento al Acuerdo de Paz de la Contraloría General, las Farc no entregaron el 81,8 % de los inmuebles y el 96,5 % de los muebles que se habían comprometido a dar. Esto, “sin contar los bienes que ocultaron y no reportaron”, dijo.

“¿Dónde está el dinero de las Farc?”, preguntó. “¿El Acuerdo se convirtió en la operación de lavado de activos más grande de la historia?”, insistió.

Asimismo, Posada dijo que el Acto Legislativo 01 de 2017 y la Ley Estatutaria de la JEP establecieron que los comparecientes tenían la obligación de reparar a las víctimas, so pena de perder los beneficios.

La senadora María Clara Posada y la sede principal de la JEP en Bogotá. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

“Pero parece que a la JEP esa salvedad no le gustó. Después de tener una fortuna de US$ 600 millones en 2014, las Farc solo entregaron bienes por $ 46.194 millones para reparar a las víctimas. Una burla más que no ha castigado este tribunal hecho a la medida de las Farc”.

Y remató: “Con razón Victoria Sanguino (excomandante de las Farc) estaba en el plantón respaldando la JEP. Además, el Departamento de Justicia afirmó que Nicolás Maduro habría negociado con las Farc la entrega de explosivos a cambio del pago de una deuda. ¿Esto lo contaron en las versiones anteriores la JEP? Dejar de aportar información completa también conlleva la exclusión. Aunque a la JEP le moleste, los colombianos sí tenemos derecho a exigir rendición de cuentas a la justicia transicional”.

Cabe recordar que en la declaración completa que entregó Rodrigo Londoño, Timochenko, excomandante de las Farc, a la JEP, dijo que las Farc no tenían dinero. “Ojalá tuviéramos toda la plata que dicen que poseemos”, afirmó el excomandante guerrillero.

Rodrigo Londoño y la senadora María Clara Posada. Foto: FOTO1: Autor anónimo/ Foto2: SEMANA.

Esa postura la ha sostenido durante años y ha generado la indignación de las víctimas, quienes aún no han sido reparadas económicamente.

Para no ir tan lejos, la exsecuestrada Clara Rojas no ha recibido compensación del grupo armado tras su secuestro. Durante los seis años en los que estuvo plagiada, no pagó su pensión y actualmente sigue laborando para poder completar el tiempo perdido.