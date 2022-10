“La reforma tributaria no ha tenido un cambio sustancial. El gobierno de Gustavo Petro no escucha a Cambio Radical”: Carlos Abraham Jiménez

SEMANA: ¿cuál es la principal conclusión del encuentro que sostuvo este martes 25 de octubre la bancada de Cambio Radical con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras?

Carlos Abraham Jiménez (C. J.): que la reforma tributaria no ha tenido un cambio sustancial, que sigue siendo una reforma que va a parar la economía colombiana; solo en los anuncios del proyecto estamos viendo cómo se está aumentando la inflación, se ha devaluado más la moneda, y eso traerá más hambre, pobreza y desempleo para los colombianos. Nosotros le hemos dicho al Gobierno que ajuste, que en este momento la reforma puede afectar aún más las finanzas y los bolsillos de todos los colombianos.

SEMANA: ¿Cambio Radical votará definitivamente negativa la reforma? Hace unos días anunciaron que así sería…

C. J.: nosotros habíamos dicho unos puntos, pero el Gobierno ha modificado el tema de pensiones. Eso ya lo habíamos hablado hace mucho tiempo, pero siguen existiendo algunos artículos que seguirán afectando a los colombianos. Recordemos que 2023 será muy difícil para el país. Nosotros sentimos que el Gobierno no escucha al partido Cambio Radical ni ninguna de sus apreciaciones. No hay un diálogo real ni constructivo en busca de conseguir consensos con todas las colectividades. De hecho, este martes 25 nos retiramos de la plenaria del Senado porque a nosotros nos cortan el uso de la palabra, no nos dejan expresarnos como partido independiente, no de gobierno.

SEMANA: ¿por qué dice que el gobierno Petro no escucha a Cambio Radical?

C. J.: porque nosotros hemos venido advirtiendo temas que pueden afectar la economía, pero al Gobierno solo le interesa que lo halaguen. No le interesa que haya partidos críticos. Nosotros, en Cambio Radical, acompañamos lo que nos ha gustado, pero también tenemos derecho a hacer críticas, y el Gobierno, en cabeza de los ministros, y este martes, en el caso del presidente del Senado, Roy Barreras, cercenaron el uso de la palabra del partido.

SEMANA: ¿cuáles son los puntos que más le preocupan a Cambio Radical y a Germán Vargas Lleras de la reforma tributaria?

C. J.: nos sigue preocupando lo que está pasando con el sector mineroenergético, ese es el sector que genera hoy mayores recursos para la nación, pero están matando la gallina de los huevos de oro. La reforma tributaria del año anterior le generó al Gobierno 15 billones que se los pudieron gastar en el presupuesto general de la nación y lograron pagar varios puntos de deuda. Esta no es una reforma que busque calmar a las aseguradoras de riesgo como lo han querido hacer ver, es más una reforma de corte de recaudo, buscando paliar unos proyectos sociales que no tienen un enfoque que permitan mejorar la economía colombiana. Al contrario, lo que están provocando es que todos los ciudadanos de este país sean muchos más pobres.

SEMANA: ¿cómo vio a Germán Vargas Lleras? Al menos, frente a sus posturas sobre la tributaria…

C. J.: muy tranquilo, muy de cifras, haciendo advertencias, diciendo que, por encima de una participación, lo que verdaderamente importa es la economía colombiana. Eso es lo que verdaderamente nosotros estamos previendo. Si la economía se totea, le irá mal a toda Colombia.

SEMANA: por último, Cambio Radical prepara un comunicado este miércoles 26 sobre la reforma tributaria. ¿En qué sentido saldrá?

C. J.: en ese sentido. No se han hecho las formas necesarias a este proyecto, sigue siendo una iniciativa que espanta los capitales de Colombia y puede llevar a empobrecer y encarecer la economía del país.