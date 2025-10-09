Suscribirse

Política

“¿Será que el que le trajo ese reloj de Turquía a Benedetti es el Turco Hilsaca?”, le preguntan al ministro del Interior

El ministro del Interior, Armando Benedetti, salió en un video entregando explicaciones sobre el reloj, objeto de controversia.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Nación
9 de octubre de 2025, 2:33 p. m.
Armando Benedetti.
El ministro de Interior, Armando Benedetti. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El pasado lunes 6 de octubre, Ariel Ricardo Armel, presidente de la Fundación Libremente, compartió una publicación a través de su cuenta en la red social X en la que mencionó: “¿De dónde saca plata un político como Armando Benedetti para tener un Patek Philippe de 170.000 dólares? ¿Las primas técnicas están muy altas? En el progresismo solo progresan los políticos zurdos".

Tras lo anterior, Benedetti lo llamó “sapo y de mala fe“. Y agregó:”¿Quién le dice a usted que son de verdad? Me los puse para tentar a los espontáneos y creativos y burlarme. Jajajajajaja".

Contexto: Reloj de Armando Benedetti sigue dando de qué hablar; al ministro del Interior le preguntan: “¿Cuántos relojes chimbos tiene?"

En medio de dicha polémica, Benedetti grabó un video en el que mencionó, entre otras cosas, que dicho reloj “es chimbo. No es de verdad” y, además, dijo que se lo había regalado alguien que, al parecer, había estado en Turquía.

“Este reloj no es un verdadero Patek Philippe. Me lo regaló alguien que lo trajo de Turquía, creo”, agregó Benedetti.

El ministro Armando Benedetti.
El ministro Armando Benedetti explicando la procedencia del reloj. | Foto: Pantallazo de video de la cuenta en X: @AABenedetti

En medio del ruido que ha generado el reloj de Benedetti, quien también decidió pronunciarse a través de X, fue el concejal de Bogotá, Daniel Briceño.

El cabildante indicó en un mensaje compartido este miércoles, 8 de octubre: “¿Será que el que le trajo ese reloj de Turquía a Benedetti es el Turco Hilsaca?“.

Vale recordar que, en mayo del presente año, la Fiscalía indicó que el contratista Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca no financió la campaña presidencial de Gustavo Petro, ni está vinculado a la investigación contra su hijo, Nicolás Petro.

Contexto: “Siempre viven diciendo mentiras mías”: Benedetti habló de su ‘millonario’ reloj por el que lo cuestionan en redes sociales

“Para que digan que soy un bandido”

En el video compartido por el ministro del Interior, este también dijo que lucía esa joya con el fin de incomodar a aquellas personas que están pendiente de él.

“Me lo puse solo para afectar a aquellos a quienes no les caigo bien. Para que digan que soy un bandido, que soy un corrupto, para señalar y exaltar otra vez que siempre viven diciendo mentiras mías, que sacan fantasías propias de mis enemigos. Este es el enemigo que quería”, aseguró el funcionario del Gobierno Petro.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Real Madrid se lanza con todo y sacude al Bayern Múnich de Luis Díaz: “Están interesados”

2. 🔴En vivo: Acuerdo entre Israel y Hamás. Benjamin Netanyahu pide el Premio Nobel de Paz para Donald Trump

3. Video muestra a ICE disparando a la cabeza de un reverendo en Chicago: “Me impactaron siete veces con perdigones explosivos”

4. ‘The New York Times’ cita fuentes que le dan la razón a Petro: “Había colombianos en al menos uno de los barcos destruidos por Estados Unidos”

5. Contralor general lanzó fuerte advertencia ante la falta de inversión en el sector Defensa: “Está comprometida la seguridad del país”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Armando Benedetti

Noticias Destacadas

Armando Benedetti.

“¿Será que el que le trajo ese reloj de Turquía a Benedetti es el Turco Hilsaca?”, le preguntan al ministro del Interior

Redacción Nación
.

Trump anuncia acuerdo entre Israel y Hamás, pero Gustavo Petro no lo suelta: “Creo que Trump ha aprendido, a pesar de su soberbia”

Redacción Semana
Presidente Gustavo Petro

Advierten que Petro inició la ‘estrategia Nerón’ para quedarse con las elecciones del 2026: “La misma que utilizó Hitler”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.