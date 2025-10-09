El pasado lunes 6 de octubre, Ariel Ricardo Armel, presidente de la Fundación Libremente, compartió una publicación a través de su cuenta en la red social X en la que mencionó: “¿De dónde saca plata un político como Armando Benedetti para tener un Patek Philippe de 170.000 dólares? ¿Las primas técnicas están muy altas? En el progresismo solo progresan los políticos zurdos".

Tras lo anterior, Benedetti lo llamó “sapo y de mala fe“. Y agregó:”¿Quién le dice a usted que son de verdad? Me los puse para tentar a los espontáneos y creativos y burlarme. Jajajajajaja".

En medio de dicha polémica, Benedetti grabó un video en el que mencionó, entre otras cosas, que dicho reloj “es chimbo. No es de verdad” y, además, dijo que se lo había regalado alguien que, al parecer, había estado en Turquía.

“Este reloj no es un verdadero Patek Philippe. Me lo regaló alguien que lo trajo de Turquía, creo”, agregó Benedetti.

El ministro Armando Benedetti explicando la procedencia del reloj. | Foto: Pantallazo de video de la cuenta en X: @AABenedetti

En medio del ruido que ha generado el reloj de Benedetti, quien también decidió pronunciarse a través de X, fue el concejal de Bogotá, Daniel Briceño.

El cabildante indicó en un mensaje compartido este miércoles, 8 de octubre: “¿Será que el que le trajo ese reloj de Turquía a Benedetti es el Turco Hilsaca?“.

Vale recordar que, en mayo del presente año, la Fiscalía indicó que el contratista Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca no financió la campaña presidencial de Gustavo Petro, ni está vinculado a la investigación contra su hijo, Nicolás Petro.

“Para que digan que soy un bandido”

En el video compartido por el ministro del Interior, este también dijo que lucía esa joya con el fin de incomodar a aquellas personas que están pendiente de él.

Ya que tienen tanto interés aquí les cuento cuánto cuesta mi famoso reloj. Ja Ja Ja. pic.twitter.com/FaAi4CpdQo — Armando Benedetti (@AABenedetti) October 8, 2025