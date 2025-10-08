Ariel Ricardo Armel, presidente de la Fundación Libremente, compartió el pasado lunes, 6 de octubre, una publicación en la red social X, en la que cuestionó al ministro del Interior, Armando Benedetti, por un reloj que portaba.

“¿De dónde saca plata un político como Armando Benedetti para tener un Patek Philippe de 170,000 dólares? ¿Las primas técnicas están muy altas? En el progresismo solo progresan los políticos zurdos", indicó puntualmente Armel en la citada red social.

Posteriormente, Benedetti respondió a Armel que no fuera “sapo y de mala fe. ¿Quién le dice a usted que son de verdad? Me los puse para tentar a los espontáneos y creativos y burlarme. Jajajajajaja”.

Además, a través de un video, el ministro explicó la procedencia de dicho reloj y afirmó que este es “chimbo. No es de verdad”.

Sin embargo, Armel no quedó convencido con la explicación de Benedetti y volvió a irse de frente contra el ministro del Interior. En otro mensaje en X, le pidió que no le mintiera a Colombia, dado que “la gente no es boba”.

“Señor @AABenedetti, deje de mentirle a Colombia, la gente no es boba. La pregunta que yo le hago no es por ese reloj, es por este. ¿Cuántos relojes “chimbos” tiene? Todos sabemos de su actuar y no en vano tiene 6 investigaciones activas en la Corte Suprema…”, manifestó nuevamente Armel en su mensaje en X.

“Me lo regaló alguien”

En el video que hizo el ministro Benedetti explicando la procedencia de la joya, afirmó que fue un regalo que le hizo alguien que estuvo en Turquía.

“Este reloj no es un verdadero Patek Philippe. Me lo regaló alguien que lo trajo de Turquía, creo. Es chimbo. No es de verdad”, dijo el funcionario del Gobierno Petro.

Asimismo, aseguró lució el reloj con el objetivo de incomodar a sus críticos.

Ya que tienen tanto interés aquí les cuento cuánto cuesta mi famoso reloj. Ja Ja Ja. pic.twitter.com/FaAi4CpdQo — Armando Benedetti (@AABenedetti) October 8, 2025