Suscribirse

Política

Reloj de Armando Benedetti sigue dando de qué hablar; al ministro del Interior le preguntan: “¿Cuántos relojes chimbos tiene?"

El ministro del Interior aseguró que el reloj “es chimbo. No es de verdad”.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Nación
8 de octubre de 2025, 1:52 p. m.
El ministro Armando Benedetti.
El ministro Armando Benedetti habló de su reloj "chimbo". | Foto: Pantallazo de video de la cuenta en X: @AABenedetti

Ariel Ricardo Armel, presidente de la Fundación Libremente, compartió el pasado lunes, 6 de octubre, una publicación en la red social X, en la que cuestionó al ministro del Interior, Armando Benedetti, por un reloj que portaba.

¿De dónde saca plata un político como Armando Benedetti para tener un Patek Philippe de 170,000 dólares? ¿Las primas técnicas están muy altas? En el progresismo solo progresan los políticos zurdos", indicó puntualmente Armel en la citada red social.

Contexto: “Para que digan que soy un bandido”: ministro Benedetti habló de su “millonario” reloj por el que lo cuestionan en redes sociales

Posteriormente, Benedetti respondió a Armel que no fuera “sapo y de mala fe. ¿Quién le dice a usted que son de verdad? Me los puse para tentar a los espontáneos y creativos y burlarme. Jajajajajaja”.

Además, a través de un video, el ministro explicó la procedencia de dicho reloj y afirmó que este es “chimbo. No es de verdad”.

Sin embargo, Armel no quedó convencido con la explicación de Benedetti y volvió a irse de frente contra el ministro del Interior. En otro mensaje en X, le pidió que no le mintiera a Colombia, dado que “la gente no es boba”.

“Señor @AABenedetti, deje de mentirle a Colombia, la gente no es boba. La pregunta que yo le hago no es por ese reloj, es por este. ¿Cuántos relojes “chimbos” tiene? Todos sabemos de su actuar y no en vano tiene 6 investigaciones activas en la Corte Suprema…”, manifestó nuevamente Armel en su mensaje en X.

Contexto: “Siempre amix”: el curioso mensaje que publicó Armando Benedetti en TikTok tras la reconciliación con Eduardo Montealegre

“Me lo regaló alguien”

En el video que hizo el ministro Benedetti explicando la procedencia de la joya, afirmó que fue un regalo que le hizo alguien que estuvo en Turquía.

“Este reloj no es un verdadero Patek Philippe. Me lo regaló alguien que lo trajo de Turquía, creo. Es chimbo. No es de verdad”, dijo el funcionario del Gobierno Petro.

Asimismo, aseguró lució el reloj con el objetivo de incomodar a sus críticos.

“Me lo puse solo para afectar a aquellos a quienes no les caigo bien. Para que digan que soy un bandido, que soy un corrupto, para señalar y exaltar otra vez que siempre viven diciendo mentiras mías, que sacan fantasías propias de mis enemigos. Este es el enemigo que quería”, aseveró Benedetti.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Filtran foto del estado de Jhon Jader Durán en Fenerbahçe: noticia de su salud sale a la luz

2. Definido el posible rival de Colombia en cuartos de final del Mundial Sub-20: dieron el batacazo

3. Arrestan al fundador de una famosa marca minorista de calzado, por supuesta posesión de miles de productos Nike robados

4. ¿Cuánto dinero recibe un ganador del Premio Nobel?

5. Pichingo, de ‘MasterChef’, se pronunció por noticias de su salud y contó verdad de lo sucedido: “Una manera de improvisar”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Armando Benedettireloj

Noticias Destacadas

El petrismo en manos de la Registraduría y el CNE.

Consulta presidencial del Pacto Histórico, en medio de un limbo jurídico: ¿qué papel adoptarán la Registraduría y el CNE?

Redacción Semana
El ministro Armando Benedetti.

Reloj de Armando Benedetti sigue dando de qué hablar; al ministro del Interior le preguntan: “¿Cuántos relojes chimbos tiene?"

Redacción Nación
Hernán Penagos Giraldo,

Registraduría no ha decidido la suerte de la consulta presidencial del Pacto Histórico y desmiente a Daniel Quintero

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.