Sergio Fajardo arremete contra Gustavo Petro: dice que su Gobierno es caótico y afirma que cree en las denuncias de Nicolás Petro contra la campaña de su papá

SEMANA: ¿Un año después del gobierno Petro cómo observa el arranque?

S.F.: Este es un gobierno caótico. Estamos en una permanente confrontación, incertidumbre, falta de claridad, oscuridad en muchas cosas. Todo es confuso. Eso no es bueno para el gobierno, para el presidente y para nosotros en Colombia. Hago una observación y toco madera: aquí todo tiende a empeorar, yo siento que hay una polarización, va a haber una radicalización y las posibilidades de acuerdo son ínfimas.

SEMANA: ¿Usted se imaginó que así sería el primer año de Petro?

S.F.: Yo voté en blanco y van dos veces que lo hago. Yo he tenido la convicción de que la figura del presidente Gustavo Petro conduce a lo que nosotros tenemos. Es decir, esto para mí no es ninguna sorpresa.

SEMANA: Hoy cuál es el tema que más le preocupa en el país y que cree debe atenderse con urgencia.

S.F.: Son muchos temas, simultáneamente hay un montón de temas que no se pueden desligar. En la situación en la que estamos y las circunstancias del gobierno pasan por la figura del presidente. Él es el principio y fin de todas las cosas. Todos los reflectores están sobre el presidente. Todos los días estamos hablando de una forma u otra acerca de algo que dijo o no el jefe de Estado, sus comportamientos que son erráticos, un día tiene una posición, otro día actúa de otra manera, no hay claridad ni rumbos precisos en ninguno de los temas. Uno dijera: bueno, miremos con cuidado cada tema y observemos si se está avanzando o no. Básicamente no existen, precisamente, por la personalidad de Petro. Yo creo que él tiene una mente caótica. No quiere decir que no tenga ideas interesantes, sin duda, es una persona inteligente, tiene una capacidad de conectarse con la gente, pero al mismo tiempo no tiene una capacidad de organizar, priorizar y formar equipos. Al lado de Petro no brilla nadie, nadie ha brillado ni brillará. Yo creo que el primer tema está asociado con la figura del presidente, su personalidad, su manera de gobernar, su forma de actuar.

SEMANA: ¿Le gusta el gabinete?

S.F.: Doy dos ejemplos para ilustrar. Creo que desde José Antonio Ocampo se trazó una ruta, se aprobó una reforma tributaria que era la que nosotros habíamos diseñado en la campaña, no la que Petro decía sino la que yo plantee. Incluso, tuvimos confrontaciones públicas y él me descalificaba y la vida muestra que la nuestra era la correcta. El ministro Bonilla y su equipo son serios y respetables. Otro ejemplo: el ministro de Defensa, particularmente tengo respeto por Iván Velásquez, pero creo que está en el lugar equivocado. Es una persona valiosa, íntegra, pero está en el lugar que no le corresponde. El presidente, ¿a cuántos ministros ha cambiado? Es la expresión del desorden que él tiene. Me pareció, realmente, lamentable esa expresión de que si no ejecutan en un mes los voy a echar. Ya ha sacado un montón de personas. ¿Imagina lo que pasa dentro de esas instituciones cuando el presidente hace esas afirmaciones?

Sergio Fajardo considera que el proyecto de reforma a la salud es un caos. | Foto: guillermo torres-semana

SEMANA: Usted es maestro, ¿cuánto calificaría al gobierno?

S.F.: Pongamosle reprobado.

SEMANA: ¿Cree que Petro pueda enderezar el rumbo? Le faltan tres años.

S.F.: Yo quisiera por Colombia que fuera así, pero yo no creo porque está asociado con la personalidad del presidente. Yo no creo que vaya a cambiar, no creo que haya posibilidades de un pacto nacional que han venido hablando y nunca se ha hecho, hubo un par de fotos con Álvaro Uribe, pero de resto, ¿cuál pacto?, lo que se hizo en el Congreso que está vuelto nada, la bancada del Pacto Histórico no tiene ninguna relevancia. Imagínese que la figura central del cambio era Roy Barreras y ya se fue. Cómo es la vida, Barreras dice que estuvo con Galán, Vargas Lleras, Uribe y Santos y era la figura del cambio, calculen pues. No hay una base sólida para hacer las cosas.

SEMANA: ¿Le gustan las reformas? Empecemos por la de salud

S.F.: Un caos. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de la reforma a la salud? ¿Sabemos cuál es el texto? No tenemos ni idea. Ahora estará en una subcomisión que se encargará de estudiarla. Ojalá que sea positivo. Por supuesto que se necesitan cambios en la salud, pero la forma como la han conducido ha sido caótica. Ya vimos lo que pasó con la exministra Carolina Corcho, la echaron, no sé por qué la echaron, pero la sacaron. Hasta ahora el rumbo no se ha enderezado y no hay claridad. Yo, personalmente, creo que será muy difícil que esas reformas pasen en el Congreso por la forma como el gobierno actúa.

Sergio Fajardo dice que la reforma laboral es altamente inconveniente. | Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: ¿Y la pensional?

S.F.: Tiene unas bases bien orientadas, hay una discusión acerca del punto de quiebre para pasar de lo público a los fondos privados, nuestra propuesta era de dos salarios mínimos, faltan detalles por aclarar que los tenía previstos José Antonio Ocampo acerca de cómo se van a manejar los recursos. Creo que si hacen un trabajo juicioso se puede tener una buena reforma pensional que el país necesita con urgencia porque una de las injusticias más grandes es que una de cinco personas se pensionan.

SEMANA: ¿Y la laboral?

S.F.: Es altamente inconveniente. Hay unos aspectos positivos, si uno se pone con seriedad, más allá de pasiones, hay elementos positivos, pero también tiene una deficiencia grande y es que está encaminada a quienes hoy tienen trabajo formal y en Colombia la informalidad es más del 50 por ciento, ese mundo se queda por fuera y es un error. Hay unos inconvenientes serios, el gobierno no tiene una política de empleo, tampoco de formalización, no tiene una política de desarrollo productivo- no es pública-, no tiene una política de reindustrialización. Es decir, no hay políticas que nos permitan ver que se va a trabajar para generar más y mejores empleos.

SEMANA: El presidente ha insistido en el acuerdo nacional, ¿Dignidad, su partido, haría parte, se sentarán con Petro si los convoca?

S.F.: Nosotros nunca hemos sido convocados, el presidente ha hablado mucho del acuerdo nacional, pero pasar de las palabras a concretarlo es característico de la condición de Petro para que las cosas pasen. No ha pasado y no creo que vaya a pasar. Ya intentó con los partidos políticos tradicionales de siempre, con los partidos que tanto combatía, y esa coalición está totalmente hecha pedazos.

Sergio Fajardo manifiesta que Danilo Rueda tendría que ser el superman del planeta para articular a todos los grupos y alcanzar el proceso de paz. | Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: Pero si lo invitan

S.F.: Esa es una hipótesis que no vale la pena siquiera discutir. No hemos visto nada, no ha pasado nada, vienen unas elecciones donde al Pacto Histórico le va a ir muy mal en Colombia, van a ser unas elecciones caóticas, 35 partidos, coaliciones de todo tipo, para mí es uno de los puntos más bajo de la política desde que yo tengo conciencia de la política en Colombia. Le sigo añadiendo: en medio de todo lo que está pasando, el presidente no trabaja con los gobernadores y alcaldes. A mí me tocó el expresidente Uribe y Santos cuando fui gobernador y alcalde. No fui parte de sus gobiernos, pero trabajamos. El presidente a menudo habla de las regiones, pero si no trabaja con los mandatarios regionales, ¿cómo hará el gobierno para descentralizar? Este gobierno es el más centralizado de todos. Ahora se elegirán nuevos alcaldes y gobernadores con puntos políticos contradictorios a Petro. Entonces, ¿no trabajará con ellos?

SEMANA: ¿Cómo evalúa la paz total?

S.F.: Con el ELN se está avanzando, cruzo los dedos para que, eventualmente, se siga avanzando, pero desde el primer día dije: esto es un esquema de desorganización. Una negociación es difícil, vimos la de Uribe con las AUC en su momento, la de Santos con las Farc y llegó Petro a negociar con todos al tiempo. Eso es imposible. Con el ELN se puede avanzar, con los otros lo veo dificilísimo, muy confuso, no hay explicaciones claras, no sabemos para dónde va, el señor Danilo Rueda tendría que ser el superman del planeta para articular a todos los grupos y alcanzar el proceso de paz. Me temo que eso terminará, si no se hacen los correctivos, en un desorden total.

SEMANA: Uno de los mayores escándalos al gobierno lo propinó Nicolás Petro quien denunció que a la campaña de su padre había ingresado dinero que no se reportó. ¿Cómo vio ese episodio?

S.F.: Detrás de todo este capítulo hijo, hermano, nuera, amigo (Armando Benedetti), amiga (Laura Sarabia) hay algo muy oscuro. Yo escuché con mucha atención la tremenda entrevista de SEMANA a Nicolás Petro. No la leí sino que la escuché, quería oír su voz. Para mí fue muy diciente, es el hijo del presidente. Lo que dijo es muy serio, muy grave, faltan cosas por investigar. No sé si en Colombia se van a investigar porque desafortunadamente en la historia nuestra las cosas terminan enterradas y desaparecidas. Él dijo que, indudablemente, había entrado dinero a la campaña. Yo le creí a Nicolás cuando afirmó que el papá no sabía lo de Lopesierra y el hijo del Turco Hilsaca y que él se robó una plata, pero él dijo que había mucho más. Es lo mismo que afirmó Armando Benedetti, pero tratan de descalificarlo diciendo que es adicto, enfermo en muchos sentidos. Ahí hay un mundo muy oscuro.

Sergio Fajardo asegura que le cree a Nicoás Petro. | Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: ¿Y Laura Sarabia?

S.F.: Conoce todo, ella ha estado con Benedetti, con Petro. Yo veo las acciones y lo que está pasando y es oscuro. No conozco a Sarabia, seguro es una mujer inteligente y todo parece indicar que le da un orden al mundo caótico de Petro, pero al mismo tiempo, la nombran en un cargo para el cual, evidentemente, no está preparada. Un día la nombran y al otro se presenta a la Fiscalía y cambia el proceso. ¿Todo esto qué suscita? preguntas, oscuridad (...) Sin duda, viéndolo desde afuera, ella conoce muy bien al presidente, tiene una influencia sobre él, le tiene una confianza muy grande, él la necesita. De hecho, la esposa del señor presidente muy rara vez aparece con él.

SEMANA: Petro dijo que estaban manipulando a su hijo. ¿A quién le cree el presidente o Nicolás?

S.F.: Yo le creo a Nicolás Petro, sin duda. Es que Petro pronunció una frase muy dura, no he comentado sobre eso. Cuando dijo ‘yo no lo críe’, es la dimensión de lo que significa esa frase, es tremenda. También le oí al hijo una cosa tenaz. Afirmó que él le había aprendido al papa lo que significaba ser un mal padre y que él no iba a ser así. Eso me parece de una dimensión increíble.

SEMANA: ¿Hoy quién es el principal opositor a Petro?

S.F.: Él, Petro es su principal enemigo.

SEMANA: En el debate entre Ingrid Betancour y Petro donde él dijo que ella era una mala persona porque reveló una supuesta crisis de él en Bélgica, ¿de qué lado está usted?

S.F.: Yo creo que uno tiene que respetar la condición de las personas en un espacio de su intimidad. Yo nunca hubiera hecho ese comentario que hizo Ingrid Betancourt, jamás y no tengo simpatías por Petro, pero trato de ser justo, responsable y razonable.

Sergio Fajardo considera que todo lo de Petro es confuso, extraño. | Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: Pero, cómo ve las más de 80 ausencias de Petro…

S.F.: Tremendo, es que yo soy un profesor. El presidente, sea quien sea, es el primer educador de la sociedad. Todos los días vemos, escuchamos y sabemos qué hace el presidente. Considero que la primera forma de educar es el ejemplo. Y el ejemplo que está dando es nefasto; uno tiene que respetar, no está justificado de ninguna manera. No entro a especular qué pasa, qué hace, no me corresponde, jamás entraré a ese terreno, pero eso que hace es un pésimo ejemplo para su equipo y la sociedad colombiana.

SEMANA: Juan Fernando Petro dijo que el presidente padecía del síndrome de asperger y luego se echó para atrás..

S.F.: Todo lo de Petro es confuso, extraño.

SEMANA: ¿Cómo ve las elecciones regionales?

S.F.: Lo que sí estoy seguro es que al Pacto Histórico le va a ir muy mal, es el reflejo del gobierno que es caótico (...).

SEMANA: ¿Cree que en Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, gire nuevamente hacia la centroderecha?

S.F.: Lo único que estoy seguro es que el Pacto Histórico no ganará en ninguno de esos lugares.

SEMANA: ¿Ni en Bogotá?

SEMANA: ¿Cómo evalúa el gobierno de Claudia López? ¿Esperaba más?

S.F.: Sí, esperaba más. Es una mujer inteligente, valiente (...) Uno escucha a la alcaldesa y dice muchas cosas, pero se pregunta cuál es la esencia de lo que se ha hecho. No sé. Si usted fuera calificar con una palabra a la alcaldesa, no sé. Le doy un ejemplo: No recuerdo un edificio o una obra física que haya hecho Antanas Mockus, pero se habla de él y se piensa en cultura ciudadana. Uno ve a Claudia y pregunta, ¿qué? Ha hablado del sistema de cuidado, tiene una muy buena secretaria de educación (Edna Bonilla), pero nosotros no sabemos. Eso significa que hay muchas cosas, pero no una esencia. El nivel de aceptación en la ciudad es muy bajo, vivo acá hace cuatro años, Bogotá es una ciudad que está amargada, molesta, acá la gente ya no se ríe, la ciudad está incómoda.

SEMANA: ¿De 1 a 5 evalúe a la alcaldesa?

S.F.: Raspando.

SEMANA: Vive en Bogotá, pero vota en Antioquia, ¿por quién votará?

S.F.: Tenemos un candidato a la gobernación, Jorge Gómez, es el aspirante del partido que estamos construyendo. Ahí vamos avanzando, yo voto por el candidato nuestro.

SEMANA: ¿Y para la Alcaldía de Medellín le gusta Fico Gutiérrez?

S.F.: En términos políticos, no, me parece queridísimo, es buena persona, he tenido buena relación con él. ¿Usted conoce algún programa que haya hecho Federico? Pero bueno, tiene presencia, carisma, la gente lo quiere, es indudable, me cae bien, pero en términos políticos no somos de la misma línea. Hoy, él está, como ha estado desde hace tiempo, con el expresidente Uribe.

Sergio Fajardo dice que Daniel Quintero es la peor expresión de lo que se puede ver en política. | Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: ¿Cómo cierra el gobierno Daniel Quintero?

SEMANA: ¿En qué anda Sergio Fajardo?

S.F: Trabajando como toda la vida. Estoy haciendo tres cosas que me gustan. Soy profesor en el Tec de Monterrey, físicamente, en principio voy por lo menos una semana al mes, dicto charlas, conferencias, dirijo el Centro de Aprecio por lo Público. Es mi trabajo, de eso vivo. Además, hago un videoCap podcast ‘el profesor, con educación todo se puede’. Me propuse hacerlo desde que terminó la campaña presidencial pasada, hago entrevistas a personas relevantes del mundo, miro con ellos su mundo a través de la educación, lo hago con Caracol Televisión. Y tercero, construimos nuestro partido Dignidad y Compromiso en febrero de este año, somos novatos empezando a trabajar, nos tocó de una vez entrar en elecciones y mi trabajo es apoyar a personas en diferentes partes del país.

SEMANA: Por último, ¿cómo va su relación con la excanciller María Ángela Holguín?