Sergio Fajardo arremete en contra de Nicolás Maduro y lo llama “un dictador de pacotilla”

El exalcalde de Medellín se refiere al video en el que Maduro reta a Edmundo González a llegar al palacio de Miraflores y sacarlo a la fuerza. “Al cobarde de González Urrutia, el nuevo Guaidó, señor cobarde, no se meta con la mujer humilde en su casa y en su familia, señor cobarde, no se meta con el hombre de a pie, venga por mí, aquí lo espero en Miraflores, señor González Urrutia. No se tarde en llegar, cobarde, venga por mí cobarde”, aseguró Maduro.