Sergio Fajardo evaluó los gobiernos de Claudia López y Daniel Quintero: la primera “pasó raspando; esperé más de su gobierno”. El segundo, salió mal librado

“Uno escucha a la alcaldesa y dice muchas cosas, pero se pregunta cuál es la esencia de lo que se ha hecho. No sé. Si usted fuera calificar con una palabra a la alcaldesa, no sé”, expresó.

Y puso un ejemplo: “No recuerdo un edificio o una obra física que haya hecho Antanas Mockus, pero se habla de él y se piensa en cultura ciudadana. Uno ve a Claudia y pregunta, ¿qué? Ha hablado del sistema de cuidado, tiene una muy buena secretaria de educación (Edna Bonilla), pero nosotros no sabemos. Eso significa que hay muchas cosas, pero no una esencia” .

“En términos políticos, no, Federico Gutiérrez me parece queridísimo, es buena persona, he tenido buena relación con él. ¿Usted conoce algún programa que haya hecho Federico? Pero bueno, tiene presencia, carisma, la gente lo quiere, es indudable, me cae bien, pero en términos políticos no somos de la misma línea. Hoy, él está, como ha estado desde hace tiempo, con el expresidente Uribe”, manifestó.