Sergio Fajardo se despachó contra Armando Benedetti, quien fue denunciado por violencia de género: “Lo más bajo de la política”

“El flamante embajador Benedetti es la expresión de lo más bajo de la política. Viajó con el presidente Petro por Colombia y fue crucial para ganar la presidencia. Ha golpeado mujeres, insulta, miente, engaña y conoce las entrañas de la corrupción, entre otras cosas. Ha hecho lo que ha querido por una razón: sabe mucho. Ya lo anunció: “si hablo, se cae todo”. Déjenlo hablar y no tapen más. No hay derecho. Y lo que falta...”, subrayó Fajardo.

La denuncia

La delegación diplomática colombiana en España certificó que el dirigente político es embajador ante la FAO, razón por la cual no fue detenido. Sin embargo, la denuncia fue radicada y Adelina Guerrero amplió su testimonio unos días después. Ella se encuentra actualmente en España en compañía de sus hijos.

Guerrero no se ha pronunciado oficialmente sobre los hechos. No obstante, en sus redes sociales publicó una imagen en la que se pregunta qué es un sociópata. “Un sociópata se define como una persona que presenta un trastorno de personalidad antisocial, caracterizado por patrones persistentes de comportamiento manipulador, falta de empatía y desprecio hacia las normas sociales y legales”, dice la publicación.

“Lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión no es cierto y no se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el tribunal español. En este momento me encuentro en medio de un proceso de divorcio que responde a la esfera privada y familiar y, por el bien de mis hijos, seré prudente”, sostuvo.