El parlamentario aseguró que no está de acuerdo con que se difundan fake news a través de las redes sociales y por eso se hagan llamar “activistas”.

“Si atacas a personas inocentes porque recibes dinero para hacerlo, no eres activista”: Agmeth Escaf volvió a arremeter contra los influenciadores petristas

El congresista del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, tiene una pelea cazada con varios influenciadores de redes sociales cercanos al petrismo. Esta vez, sin dar nombres propios, volvió a cuestarionarlos porque asegura que varios de ellos se harían pasar por “activistas”, pero para Escaf están lejos de serlo.

“Si te pagan por lo que dices en redes, no eres activista. Si optas por callar u omitir hechos graves porque quien los comete, te paga, no eres activista. Si atacas a personas inocentes porque recibes dinero para hacerlo, no eres activista. Muy prostituida la palabra activista”, aseguró el congresista del Pacto Histórico.

Si te pagan por lo que dices en redes, no eres activista. Si optas por callar u omitir hechos graves porque quien los comete, te paga, no eres activista. Si atacas a personas inocentes porque recibes dinero para hacerlo, no eres activista. Muy prostituida la palabra activista. — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) January 18, 2023

También cuestionó que varios de ellos supuestamente recibirían dinero para difundir fake news a través de sus cuentas en redes sociales. “Manipular y desinformar a tus lectores, ¡obvio, no eres activista! La propaganda no es activismo”, afirmó el representante a la Cámara por Atlántico.

Aunque no se refirió a nadie en concreto, recientemente Escaf ha tenido discusiones públicas con varios influenciadores del petrismo. Una de las más fuertes ha sido con Laura Daniela Beltrán, conocida como ‘Lalis’.

En una de sus críticas, Escaf cuestionó si Beltrán es funcionaria de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). “¿Serán estos influencers difamadores los contratados para explicar temas gubernamentales y la cara del cambio? Muy preocupante que con dineros del erario se les pague a quienes atacan al Pacto sistemáticamente”, aseguró el congresista.

Laura Daniela Beltrán, conocida como 'Lalis' en redes sociales ha mostrado abiertamente su respaldo al Gobierno de Gustavo Petro. - Foto: SEMANA

Esto, debido a un video que se publicó en la página oficial de la SAE en la que sale la influenciadora hablando de la entidad y destacando la gestión del Gobierno de Gustavo Petro. ‘Lalis’ reconoce que estuvo en una de las entregas de los predios viendo ese proceso. “Mi trabajo favorito ha sido el de la SAE en todos estos meses”, afirmó.

Ante la arremetida de Escaf, la influenciadora aseguró que supuestamente Escaf la estaba acosando. “Será que Agmeth, que está por acá llamando a mis amigos para que me ‘calme’, averiguando dónde trabajo para que me echen, porque él tiene poder y yo no, cuestionando por qué hago lo que hago, ¿no sabrá que es acoso y que sería lindo denunciarlo en la Comisión de Acusación?”, dijo la creadora de contenido.

Escaf también se ha enfrentado con otros influenciadores cercanos al petrismo. En medio de esa pelea también lo cuestionó Alejandro Vergel. A su vez, el congresista aseguró que le ha hecho el mismo cuestionamiento a otros creadores de contenido afines al petrismo como ‘Beto’ Coral o David Rozo. Igualmente, ha sostenido diferencias públicas con el creador de la cuenta ‘Físico impuro’, quien le reclamó a Escaf por sus comentarios.

El congresista Agmeth Escaf asegura que supuestamente estos creadores de contenido le habrían pedido dinero. - Foto: Cuenta de Instagram @agmethescaf

Lo que generó la batalla entre el congresista barranquillero y los creadores de contenido petristas fue una denuncia que hizo el parlamentario en la que dijo que supuestamente esas personas se reúnen con políticos y reciben honorarios por sus comentarios, bien sea para defender a un político o atacar a contradictores.

“Ver a influencers en restaurantes, fiestas y conciertos con políticos, ya es paisaje. Ni se esconden. A eso se dedican. Viven de la indignación fácil, del alboroto y del bochinche”, dijo Escaf.

Asimismo, aseguró que apoyan a quienes le pagan, pero que supuestamente a los que no les dan dinero son objeto de críticas, como sería su caso. “No insistan, no les voy a pagar”, afirmó el congresista del Pacto Histórico.

A pesar de que Escaf y los influenciadores que menciona respaldan al presidente Gustavo Petro, la pelea ha venido creciendo. - Foto: Presidencia

Escaf asegura que ha buscado “desenmascararlos” porque se cansó de las constantes arremetidas que han hecho en su contra, ya que lo han llamado ‘Maguito’, entre otras críticas, porque supuestamente no estaría alineado con los propósitos del Pacto Histórico.

El congresista ha dicho que evidenciará cómo estos creadores de contenido serían tan cercanos a algunos políticos, al punto de que frecuentan distintos espacios con ellos y reciben honorarios por ese trabajo.