Confidenciales Agmeth Escaf le dedicó sentido trino a Petro y lo puso de gran ejemplo para los colombianos

El presidente Gustavo Petro se reunió el pasado fin de semana con su homólogo chileno Gabriel Boric para estrechar los lazos diplomáticos entre ambos países. Sin embargo, el mandatario colombiano se quebró en medio de su alocución debido a que recordó la época en la que se alzó en armas.

“Ahí se fue una adolescencia y una juventud, no la mía, la de millones de latinoamericanos. Colombia quedó devorada por la violencia, nos equivocamos o no, pero creímos esos jóvenes que, si ese era el camino, lo tomábamos. Treinta años después, de dictaduras, de desaparecidos, de torturas, de millones en el exilio y de nuestra propia lucha en nuestro país, decidimos que ese no era el camino”, manifestó con la voz entrecortada.

Mediante su cuenta personal de Twitter, el congresista Agmeth Escaf no dejó pasar por alto este hecho y le dedicó unas sentidas palabras al Jefe de Estado cordobés. Igualmente, señaló que respeta mucho a los hombres que se muestran vulnerables en público.

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico también aprovechó esa red social para puntualizar que el presidente Petro es un gran ejemplo para todos los colombianos, recalcando que está haciendo un arduo trabajo por el bienestar del país.

“Respeto mucho al hombre que se permite mostrarse vulnerable en público, que se emociona hasta las lágrimas y se le quiebra la voz; especialmente si eso le sucede defendiendo el derecho de Colombia a vivir en paz. Tremendo ejemplo, Presidente”, escribió Escaf en Twitter.