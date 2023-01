“La defensa de Roy Barreras y Agmeth Escaf sobre las listas cerradas me parece ligera y no pertinente”: senador Wilson Arias

El senador Wilson Arias le dio una lección a dos de sus colegas del Pacto Histórico en medio de la polémica que se ha desatado por el artículo de las listas cerradas en elecciones democráticas que hace parte del proyecto de reforma política que empezará su segunda vuelta de discusión en el Congreso en marzo de este año.

Se trata del presidente del Senado, Roy Barreras, y el representante, Agmeth Escaf. Aunque los tres coinciden en la necesidad de cerrar las listas, Wilson Arias cree que los argumentos que están utilizando sus colegas, no son los más acertados.

“La defensa de Agmeth Escaf y Roy Barreras sobre las listas cerradas, me parece ligera y no pertinente”, resumió.

La defensa de @agmethescaf y @RoyBarreras sobre la lista cerrada, me parece ligera y no pertinente. Voy con un 🧶breve.



1/4- a don Agmeth basta recordarle que la lista cerrada era la preferida del Fte Nal y que les funcionó de lo lindo a Turbay Ayala como a Pastrana Borrero. .🧵 pic.twitter.com/E90jei5PL0 — Wilson Arias (@wilsonariasc) January 11, 2023

Por ejemplo, el congresista y ex presentador de televisión, argumentó recientemente que las listas abiertas benefician a uno que otro influenciador de redes sociales que le apuntan a la indignación virtual y al voto de opinión; “pero aceptémoslo, son la minoría. La mayoría de los elegidos por esa vía de listas abiertas pertenecen a los clanes, son los del billete y por ende compran votos”, dijo.

Ante ese comentario, Wilson Arias precisó: “A don Agmeth basta recordarle que la lista cerrada era la preferida del Frente Nacional y que les funcionó de lo lindo a Julio César Turbay Ayala como a Misael Pastrana Borrero” .

Angélica Lozano y Roy Barreras sostienen diferencias por cuenta de las listas cerradas - Foto: SEMANA

A Arias tampoco le gustó la defensa que le hizo al tema Roy Barreras y que terminó distanciándolo con la Alianza Verde. “La coalición de la Alianza Verde tiene una responsabilidad con el cambio que se hace indispensable al aspirar a presidir el próximo Congreso. El origen de la corrupción desde la base es la lista abierta a dineros del narcotráfico y la compra y venta de votos de microempresas electorales”, escribió el presidente del Senado en su cuenta personal de Twitter.

Arias afirmó que a Barreras le falla la memoria. “El narcotráfico y el paramilitarismo se valieron tanto de las listas cerradas (Pablo Escobar y Carlos Ledher), como de abiertas (captura invertida del Estado) indistintamente. Y la corrupción, que ha sido sempiterna, opera últimamente”, expresó.

Agmeth Escaf ,representante a la Cámara por el Pacto Histórico, se ha enfrentado en los últimos días con algunos de los influenciadores colombianos. Congresista 2022 / 2026 Bogota julio 18 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: Guillermo Torres /Semana

Según Arias, “últimamente, (la corrupción actúa) de modo más sofisticado y eficaz, capturando partidos políticos. Por eso, su protección y fortalecimiento político, ideológico y programático constituyen desafíos muy actuales. De una parte, desde allí, sí entiendo la lista cerrada, desde un renovado papel de los partidos, lo cual se vincula a otra argumentación que resumirá en la ‘democracia de los partidos’, sustentada por teóricos cercanos a los ‘regímenes parlamentarios’. Muy distinta de la partidocracia con la cual se cerró la lista del Pacto Histórico”, especificó.

A Escaf le molestó el comentario de Arias y le respondió: “Al parecer, entonces Petro no es tu presidente, porque esto de las listas cerradas es una de sus principales banderas para combatir la corrupción. Ustedes definitivamente solo torpedean”, dijo.

Un poco de lógica y más de política: He dicho que deploro tu argumentación, “ligera y no pertinente”. Hice reparos a la lista cerrada (tu elección me lo confirma), pero no líneas rojas. Propuse salidas que reitero. Y procura leer bien y redactar sin redundancias, ¡ comunicador ! https://t.co/4r3E9pAPW9 — Wilson Arias (@wilsonariasc) January 13, 2023

Por su parte, Arias no detuvo su controversia y le volvió responder al expresentador. “Un poco de lógica y más de política: He dicho que deploro tu argumentación, “ligera y no pertinente”. Hice reparos a la lista cerrada (tu elección me lo confirma), pero no líneas rojas. Propuse salidas que reitero. Y procura leer bien y redactar sin redundancias, ¡comunicador!”.

Frente a la conveniencia del artículo de las listas cerradas o abiertas en la reforma política que empezará su nuevo estudio en las próximas semanas en el Congreso, y que no termina por poner de acuerdo a los propios progresistas, el presidente Gustavo Petro se destapó el miércoles 12 de enero y defendió las cerradas.

“”Las listas abiertas sirven para hacer el clientelismo que ha llevado a la corrupción política. La lista cerrada puede crear verdaderos proyectos colectivos donde la sociedad influya con eficacia en el estado y sus leyes”, escribió el mandatario en su cuenta personal de Twitter.