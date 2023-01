“Vayan a peinar morrocoyos”, así se defendió Agmeth Escaf de las críticas de un sector del petrismo

El representante a la Cámara del Pacto Histórico por Atlántico Agmeth Escaf tiene cazada una pelea con varios líderes y simpatizantes del petrismo por los cuestionamientos que ha hecho recientemente a algunos colegas de su sector y a ‘influenciadores’, a los que responsabilizó recibir dineros de políticos de ese sector.

El congresista volvió a defenderse de esas críticas, luego de que le sacaran a relucir algunas imágenes con políticos de otros sectores. Dijo que el presidente Gustavo Petro confía en su trabajo y con una frase muy típica de su región los mandó a realizar a estar pendientes de otros temas.

“Mi lealtad ha sido puesta a prueba desde mi campaña y jamás he defraudado al presidente (por lo mismo me apoya y confía en mí). ¿En serio pretenden que siga defendiéndome por fotos de hace 10 años de eventos que presenté en mi antiguo trabajo? Vayan a peinar morrocoyos”, aseguró el congresista del Pacto Histórico.

Escaf también aseguró que desde la pasada campaña de las elecciones al Congreso ha estado firme con el Gobierno, respaldando los proyectos que se han presentado. El presentador de televisión llegó a la lista del Pacto, entre otras, porque en sus actividades profesionales en los medios tuvo algunos problemas por su contrato y sus empleadores y por eso llegó a Congreso con el compromiso de trabajar en ese frente.

Agmeth Escaf y Gustavo Bolívar han tenido varias diferencias recientemente. - Foto: @agmethescaf y SEMANA

“He seguido con mi lucha laboral como presidente de la Comisión VII. Lideraré dicha reforma y seré ponente del proyecto de ley para meter en cintura a quienes abusan del contrato de prestación de servicios”, aseguró el congresista.

El actor afirmó que algunas de esas críticas que ha recibido son porque supuestamente sería cercano a políticos tradicionales de otros partidos, especialmente de derecha. “Me acusan de traición. De ser un infiltrado. De cuidar puestos e intereses de los Char. Todo eso es una gran calumnia”, dijo.

El congresista tuvo que responder algunas críticas luego de que sacaran a relucir una foto de hace varios años en la que salía con el exalcalde de Barranquilla, Álex Char.

Uno de los enfrentamientos que recientemente cazó Escaf fue con varios de los influenciadores de izquierda que le respondieron a sus críticas. El congresista los acusó de recibir honorarios por parte de varios políticos del Pacto Histórico, luego de que asegurara que los ha visto reunidos en encuentros privados y públicos.

“Ver a influencers en restaurantes, fiestas y conciertos con políticos ya es paisaje. Ni se esconden. A eso se dedican. Viven de la indignación fácil, del alboroto y del bochinche”, afirmó Escaf.

Además, dijo que supuestamente hablarían bien sobre quienes les pagan, pero que cuando no contratan sus servicios arremeten contra ellos. “Apoyan a quienes les pagan, y destruyen a quienes no les pagamos. No insistan, no les voy a pagar”, afirmó. Y señaló que esa práctica le está haciendo un daño enorme a la democracia.

Agmeth Escaf criticó a los influencers cercanos al petrismo. Dice que algunos congresistas de esa corriente les pagan para atacar a otros políticos. - Foto: Cuenta de Instagram @agmethescaf

Otra de las peleas que recientemente tuvo Escaf fue con el exsenador Gustavo Bolívar a quien llamó “incoherente”, luego de conocerse que el guionista renunció a su curul en el Congreso. “Que salga a decir que se retira porque el sueldo no le alcanza y que se tiene que ir a trabajar a la televisión me parece incoherente e irrespetuoso con la gente”, aseguró el congresista del Pacto Histórico.

Dijo que sus diferencias con Bolívar son porque el exsenador también lo ha responsabilizado de supuestamente ser cercano a la casa Char o que es un ‘Manguito’, es decir, que pertenece a otro sector, haciendo referencia al excongresista que llegó a ocupar una curul por el petrismo pero terminó siendo cercano al Centro Democrático.

“Ya me cansé. Suficiente. Soy un caballero pero tengo una dignidad, no solamente como ser humano, sino una dignidad política del mismo colectivo”, le dijo Escaf a SEMANA.

Pelea con Gustavo Bolívar

Luego de que se conociera que el exsenador Gustavo Bolívar presentó su carta de renuncia, las críticas contra él no se hicieron esperar y antes de acabar el 2022 se desató todo tipo de comentarios en Twitter, a lo que él mismo respondió y aclaró su postura.

Uno de ellos fue el trino de Agmeth Escaf, representante a la Cámara del Atlántico, quien se despachó señalando al exsenador de haber tomado esta decisión debido a que el sueldo no le alcanzaba.

“Pedir que le bajen el sueldo a los colegas, pero al mismo tiempo renunciar porque ese mismo sueldo (que dice es excesivo) no le alcanza y necesita otras entradas que le permitan pagar sus gastos, es un desatino”, mencionó en su cuenta, sin decir nombres propios. El actor se refirió a que espera que este año haya más unión y coherencia en la alianza política.

El senador Gustavo Bolívar le respondió a Escaf y lo responsabilizó de ser cercano a otros políticos de distintos partidos. Bogotá, agosto 16 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Minutos después, Bolívar, quien es el mayor escudero del presidente Gustavo Petro, le respondió la publicación asegurando que desde antes de ser senador exigía la rebaja de los salarios a los congresistas.

“Incoherencia es valerse de los votos del Pacto Histórico para elegirse y después salir a defender los puestos de los Char. Por algo dijo Nicolás Petro que nos equivocamos con el Pacto en Atlántico. Estoy totalmente de acuerdo. Exijo la rebaja de salarios desde antes de ser senador”, afirmó.

Bolívar no ha confirmado si será candidato o no para las elecciones regionales que se harán en octubre de 2023, aunque ha dado luces de que le gustaría aspirar.