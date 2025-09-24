El presidente Gustavo Petro sigue adelante con la idea de sacar una asamblea nacional constituyente. Así lo confirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti, en unas declaraciones a la prensa en las que entregó detalles del proceso que se está impulsando.

“Los primeros comités que se reunieron y están trabajando en las preguntas. Recuerde que va a ser por iniciativa popular para salir a buscar los comités y los grupos para recoger las firmas para presentarlas”, afirmó Benedetti.

Además, mencionó que se necesitan alrededor de dos millones de respaldos para poder presentarla como una convocatoria popular, pero que esperan superar los diez millones de firmas y así llegar con contundencia al Congreso de la República.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, entregó detalles de ese proceso. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

De todas maneras, confirmó que seguirán adelante con ese proceso. “Sí o sí va la constituyente, pero que la gente sepa que es para el próximo Congreso y para el próximo gobierno. Acá de lo que se trata es de buscar si hay voluntad popular o no de querer una nueva constituyente”, confirmó Benedetti.

En los últimos días, el presidente Gustavo Petro aseguró que está de acuerdo con que se convoque a una asamblea nacional constituyente. “Los eventos de la movilización campesina. Usted ha hablado de un movimiento campesino constituyente. Lo que habla el país desde unas elecciones parlamentarias. Pues empecemos a hablar de ambas cosas. De cómo se crea una asociación nacional campesina”, afirmó el mandatario.

El presidente Gustavo Petro se ha referido a la idea de sacar adelante una asamblea constituyente. | Foto: Presidencia

Petro habló de cómo se deben articular con las demás fuerzas sociales para volver esa idea realidad el próximo año. Según dijo, su objetivo de convocar una asamblea nacional constituyente es, en parte, para garantizar el cumplimiento de varias de normas que ya están vigentes.