Suscribirse

Política

“Sí o sí va la constituyente”: Armando Benedetti entrega detalles del proceso que adelanta el Gobierno nacional

El ministro del Interior aclaró que, si se logra este propósito, será el siguiente gobierno el encargado de sacarlo adelante.

Redacción Semana
24 de septiembre de 2025, 8:42 p. m.
Armando Benedetti.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió nuevamente a esta idea. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El presidente Gustavo Petro sigue adelante con la idea de sacar una asamblea nacional constituyente. Así lo confirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti, en unas declaraciones a la prensa en las que entregó detalles del proceso que se está impulsando.

“Los primeros comités que se reunieron y están trabajando en las preguntas. Recuerde que va a ser por iniciativa popular para salir a buscar los comités y los grupos para recoger las firmas para presentarlas”, afirmó Benedetti.

Además, mencionó que se necesitan alrededor de dos millones de respaldos para poder presentarla como una convocatoria popular, pero que esperan superar los diez millones de firmas y así llegar con contundencia al Congreso de la República.

Armando Benedetti.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, entregó detalles de ese proceso. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

De todas maneras, confirmó que seguirán adelante con ese proceso. “Sí o sí va la constituyente, pero que la gente sepa que es para el próximo Congreso y para el próximo gobierno. Acá de lo que se trata es de buscar si hay voluntad popular o no de querer una nueva constituyente”, confirmó Benedetti.

Contexto: Petro respondió a foto en la que firmó en mármol que no convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente. Este es el trino

En los últimos días, el presidente Gustavo Petro aseguró que está de acuerdo con que se convoque a una asamblea nacional constituyente. “Los eventos de la movilización campesina. Usted ha hablado de un movimiento campesino constituyente. Lo que habla el país desde unas elecciones parlamentarias. Pues empecemos a hablar de ambas cosas. De cómo se crea una asociación nacional campesina”, afirmó el mandatario.

Alocución Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro se ha referido a la idea de sacar adelante una asamblea constituyente. | Foto: Presidencia

Petro habló de cómo se deben articular con las demás fuerzas sociales para volver esa idea realidad el próximo año. Según dijo, su objetivo de convocar una asamblea nacional constituyente es, en parte, para garantizar el cumplimiento de varias de normas que ya están vigentes.

“Eso lo garantizamos convocando al pueblo. Ya lo vimos, pero ya no es una consulta popular. Ahora, porque nos quieren poner conejo en la reforma a la salud, en la pensional, nada que nada; ahora vamos es a la asamblea constituyente que haga realidad”, dijo el mandatario.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Mamá de B King reveló que su hijo se le habría manifestado con mensaje; publicó sentidas palabras tras su muerte: “En sus brazos”

2. Carolina del Norte debate Ley Iryna, un proyecto que busca restablecer la pena de muerte

3. La Casa Blanca estrena su particular “paseo de la fama” con una sorpresa en el espacio de Biden

4. Brasil le robó millonario negocio a Estados Unidos: así es como está negociando con China

5. “Sí o sí va la constituyente”: Armando Benedetti entrega detalles del proceso que adelanta el Gobierno nacional

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Armando BenedettiConstituyenteGustavo Petro

Noticias Destacadas

Armando Benedetti.

“Sí o sí va la constituyente”: Armando Benedetti entrega detalles del proceso que adelanta el Gobierno nacional

Redacción Semana
Rueda de prensa de la oposición sobre las misiones de censura

Congresista pide que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes del antiguo secretariado de las Farc

Redacción Semana
Donald Trump Gustavo Petro

“No solo con palabras se entiende al ser humano”: Petro se radicalizó en la ONU tras arremeter contra Trump

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.