“Si Otoniel estuviera en Colombia, Petro ya lo habría liberado”, exministro Daniel Palacios se despacha contra el Gobierno

El exministro Daniel Palacios se ha convertido en uno de los más férreos críticos del Gobierno del presidente Gustavo Petro, especialmente en lo que tiene que ver con la llamada ‘paz total’.

En diálogo con SEMANA, Palacios se despachó contra el presidente Petro y aseguró que “hay una tendencia de beneficio a los criminales y poca atención a brindar seguridad a los colombianos”.

SEMANA: ¿Por qué afirma que hay mitomanía en el presidente Petro?

Daniel Palacios (D. L.): Lo que se ha visto es una tendencia muy clara de un presidente que a través de Twitter pretende generar mentiras y afirmaciones tendenciosas y que van a llevar a la población a pensar cosas que no son ciertas, publica fotos que no corresponden a la realidad o afirmaciones que los grupos criminales existen en Colombia a partir del gobierno del presidente Santos y del presidente Duque, cuando es evidente que el ELN lleva más de 40 años delinquiendo, al igual que el Clan del Golfo e Iván Márquez. Petro es un tuitero más al que hay que tenerle cuidado si lo que está diciendo son hechos fácticos u opiniones.

SEMANA: ¿Cree que el Gobierno está haciendo muchas concesiones a la criminalidad sin que estos grupos hayan mostrado gestos de paz?

D. L.: Esa paz que está promoviendo el Gobierno tiene varias aristas, en primer lugar vemos unos anuncios de ceses bilaterales que han sido desmentidos, por ejemplo, por el ELN, es más ese grupo ni siquiera quiere tocar el tema de la dejación de las armas. Vimos que se anunció un cese con el Clan del Golfo, grupo que ha seguido delinquiendo, asesinando y dedicado al narcotráfico. Vemos un Gobierno que ha impuesto un agenda de una paz a todo costo, vemos unas concesiones a unos grupos que se han visto fortalecidos y envalentonados.

Palacios aseguró que el ELN no quiere hablar de dejación de armas. - Foto: A.P.I.

Por el otro lado, vemos unos proyectos que dan beneficios a narcotraficantes so pretexto de sometimiento, en los que no solo se les legaliza una parte de la fortuna que han obtenido de manera ilegal, sino que por la puerta de atrás se acaba la extradición, porque dice que el que confiese en Colombia no será extraditado. Ve uno mucha complacencia con los delincuentes y poca autoridad frente a ellos. Hay una tendencia del Gobierno de justificar a los delincuentes y poco apoyo a la autoridad.

SEMANA: ¿Qué explicación hay para que el Gobierno le tienda la mano a los criminales y los narcotraficantes?

D. L.: Si bien el presidente tiene facultades para buscar acercamientos con los grupos ilegales, aquí lo que estamos viendo es una impunidad total, porque es hablar con todo el mundo sin importar su nivel delincuencial o si son criminales o narcotraficantes. Esas negociaciones traen muchos beneficios para los delincuentes y pocos de verdad y reparación para que la delincuencia no se siga propagando en el país. Incluso, el ministro de Defensa dijo que ni siquiera el secuestro es motivo para levantar los diálogos.

SEMANA: El presidente Petro ya le hizo el ‘jalón de orejas’ al Clan del Golfo por lo ocurrido en el paro minero…

D. L.: Inicialmente lo que vimos fue una claridad del Gobierno de querer negociar con ellos pero ahora tras lo sucedido en el Norte antioqueño, en el Urabá, el presidente dice que ya no está tan de acuerdo, pero es que el Clan del Golfo nunca ha parado de delinquir, el Clan del Golfo siempre ha estado detrás de protestas sociales, eso el país lo conoce con evidencias. Y este Gobierno, en su momento, cuando era candidato, no solo lo justificaba, sino que lo negaba, ahora nos da la razón. Ahora hay que sumarle un hecho preocupante que durante la campaña se haya denunciado el llamado pacto de La Picota y que ahora ve uno que sí hay levantamiento de órdenes de captura que en su momento se dijo que podrían llegar a ser beneficiadas. Ha habido acusaciones contra el hermano del presidente Petro. Se habló desde campaña de que existía un pacto de La Picota, luego ganan la Presidencia y ve uno una ley de sometimiento que beneficia a los narcotraficantes y se permite que sean gestores de paz quienes han delinquido. Si Otoniel estuviera en Colombia, ya lo habrían liberado. Hay que ser claros que hay una tendencia de beneficio a los criminales y poca atención a brindar seguridad a los colombianos.

SEMANA: ¿Cómo ve lo sucedido con Nicolás Petro?

D. L.: Eso debe estar en manos de las autoridades. Pero aquí hay que hacer una reflexión, muchas veces fuimos sindicados de responsabilidades sin ninguna prueba, sin ninguna evidencia, sin ningún fallo judicial y ese matoneo lo hacían quienes hoy son gobierno, pero hoy alegan que debe haber la presunción de inocencia. No puede haber indignación selectiva. Cuando el Gobierno del presidente Duque señaló con prueba que había grupos ilegales de las protestas, nos señalaron de macartizar la protesta, pero ahora cuando el presidente Petro sale y dice que el Clan del Golfo entonces ahí sí se puede. Esa indignación selectiva es la que le hace daño al país. Pero en este caso en particular es importante que la justicia sea la que establezca la responsabilidad, las denuncias son graves, son delicadas, las explicaciones tendrán que darse para saber qué ocurrió.

Nicolás Petro en la Asamblea del Atlántico este 14 de marzo de 2023. - Foto: Autor anónimo

SEMANA: Vuelvo al tema del narcotráfico, ¿el Gobierno está tratando de legalizar la coca por la puerta de atrás?

D. L.: Ha sido clara la posición del Gobierno, erradicación no ha habido, eso va a llevar a que el país pueda pasar las 300.000 hectáreas de coca y esa coca es consumida no solo en el exterior sino en las calles de Colombia, termina alimentando el narcotráfico y los grupos criminales en Colombia. La droga se consume en Colombia también y es lo que ha alimentado el microtráfico que tanto le ha hecho a Colombia.

También escuchamos a la vicepresidenta hablar de legalizar la cocaína. El Gobierno no combate el narcotráfico, no lo persigue, no erradica, legaliza los recursos de los narcotraficantes, les da beneficios judiciales y se quita la extradición. Lo que estamos viendo es un listado de beneficios para el narcotráfico sin precedentes en la historia del país.

Cerca de 70 policías fueron secuestrados en San Vicente del Caguán, Caquetá. - Foto: Captura de pantalla TikTok @veeduriaddhh01- Archivo particular. Montaje Semana

SEMANA: Ha habido episodios en los que han puesto a soldados y policías en posiciones humillantes, como lo ocurrido en San Vicente del Caguán, ¿hay abandono del Gobierno por la Fuerza Pública?

D. L.: El presidente y muchas de las personas que hacen parte del Pacto Histórico durante mucho tiempo han tratado a la Fuerza Pública de asesinos, de corruptos, le han mancillado su honor. En ese sentido, hay un antecedente muy claro y es que al presidente no le gusta la Fuerza Pública. Pero le guste o no, hoy es el comandante en jefe de la Fuerza Pública. Lo que a uno le da mucha tristeza es que lo ocurrido en el Caquetá termine en cerco humanitario cuando en realidad lo que hubo fue un secuestro. La retención en contra de la voluntad es un secuestro. ¿Cómo así que cercos humanitarios a miembros a la Fuerza Pública? ¿O sea que unas personas pueden reunirse y hacerle un cerco humanitario a la Casa de Nariño para que el presidente no pueda salir.

SEMANA: ¿Por qué le indignó tanto la afirmación del presidente en el sentido de que la proliferación de grupos armados se dio durante los gobiernos de Santos y Duque?

D. L.: No es posible que el presidente salga a decir que desde hace ocho años existen los grupos que hoy operan, cuando el ELN lleva 40 años delinquiendo, cuando los disidentes de las Farc llevan más de 30 años asesinando y secuestrando, Iván Márquez es casi uno de los originales de las Farc.