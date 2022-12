“Si su resentimiento lo agobia, vaya a un psiquiatra”: María Fernanda Cabal y Paloma Valencia responden a ataques de Wilson Arias

Este 12 de diciembre, en plenaria del Senado de la República, en medio del debate del Ministerio de la Igualdad, el senador Wilson Arias encendió una pelea con las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, del Centro Democrático.

El parlamentario del Pacto Histórico las mencionó al hablar de los privilegios que históricamente el Estado les otorgó a algunas familias.

“Yo no he vendido una vaca que deforesta la Amazonia, no he vendido una hectárea de tierra, desalojada a sangre, con las chozas quemadas de los campesinos, según dicen los testigos en la JEP. Que ordenaba Fedegán. No, yo no he vendido eso. No he vendido una carga de azúcar plagada de subsidios del Estado”, dijo el senador.

Aseguró que en el sector azucarero, al cual acusó de ser subsidiado innecesariamente, “se repiten los apellidos Cabal y Valencia”.

“Mismos apellidos terratenientes castigando de manera onerosa los derechos de los de abajo, de los negros y de los indios torteros”, sostuvo.

De inmediato, la senadora María Fernanda Cabal replicó lo dicho por Arias, recordando su votación histórica en las elecciones de este año.

“La verdad es que quedo estupefacta con la capacidad de descalificar las opiniones de una senadora de la República. Muy a su pesar, la senadora más votada en la historia de este país, orgullosamente de derecha. Que no he robado a nadie. Que si en la vida hemos tenido algún privilegio, es haber sido buenos seres humanos”, manifestó la senadora en la plenaria.

La verdad es que quedo estupefacta con la capacidad de descalificar las opiniones de una Senadora de la República, muy a su pesar la senadora más votada en la historia de este país, orgullosamente de derecha.



Réplica al hostigamiento político de Wilson Arias#SoyCabal 🇨🇴 pic.twitter.com/TesuWZGuA7 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) December 12, 2022

Además, resaltó el sector azucarero en el Valle del Cauca: “Gracias a él hay más de millón y medio de familias que gozaron de salir de un estrato popular a ser familias de clase media, que sus hijos pudieron ir a la universidad”.

Cabal también recalcó que no tiene “vagos” en su casa, contando que, a pesar de no necesitarlo, trabajó antes de graduarse.

“Trabajé por mi condición moral porque no quiero que nadie en la vida me mantenga. Porque quiero tener independencia”, señaló.

La senadora vallecaucana acusó a Arias de hostigarla políticamente: “Si su resentimiento lo agobia, vaya a un psiquiatra para poder superar ese odio que lleva en el alma porque yo a usted no lo odio. Es más, no pienso en usted, no me detengo en eso”.

Luego fue turno de la senadora Valencia, quien dijo que el senador Arias se desvió del tema central del debate del proyecto.

“Aquí el debate no es, como lo pretende plantear el senador Wilson Arias, sobre el resentimiento social que evidentemente él tiene. El debate es burocracia o inversión, el debate es si los colombianos más pobres quieren ver la plata en puestos para los amigos de Wilson Arias aquí en Bogotá, o quieren ver la inversión en las regiones. Yo estoy convencida de que los colombianos quieren ver la inversión en las regiones”, respondió Valencia.

Además, la senadora aseguró que Arias la tiene sometida a constantes ataques en torno a su familia: “Si me va a atribuir lo malo de mi familia, le toca atribuirme lo bueno”.

De esa forma, destacó atributos del expresidente Guillermo León Valencia. “Fue uno de los líderes del movimiento que le permitió a este país terminar con la violencia política cuando se hizo el Frente Nacional. Mezquinamente, le usurparon la candidatura que le hubiera dado la primera presidencia, quien había recorrido el país para lograr la caída del dictador Rojas Pinilla”.

“Después, los hijos resultaron en los partidos de izquierda, robándose Bogotá. El presidente Valencia fue el que tumbó al general Rojas”, sostuvo.

También destacó a su otro abuelo, Mario Laserna. “Fue además senador por el M-19 para dar un gesto de amistad con quienes acababan de dejar las armas. Se lo tengo que recordar aquí a este país, fue senador del M-19 a pesar de ser conservador. También fundador de la Universidad de los Andes cuando tenía 26 años, fundación sin ánimo de lucro, la mejor universidad de este país”.

“Además, Josefina Valencia, a quien le debe este país el derecho a votar de las mujeres. Que diseñó, entre otras cosas, el Sena. Entonces, senador Wilson Arias, cuando quiera hablamos de mi familia y lo que le ha servido a este país. La honradez con la que ha procedido. Mi familia, a mucho honor, no ha asesinado a nadie, no ha secuestrado a nadie y ni ha robado a nadie. Mi familia le ha aportado grandemente a Colombia. Que viva la familia Valencia y la familia Laserna”, concluyó la senadora.