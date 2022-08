“Siéntase satisfecho, presidente Duque”, alcalde de Providencia y gobernador de San Andrés tras reconstrucción de Providencia

Toda una polémica desató el presidente Gustavo Petro este fin de semana al pedir una investigación por los costos de las viviendas que se reconstruyeron en Providencia luego del paso del huracán Iota, que dejó gran parte de la isla destruida.

El jefe de Estado se mostró sorprendido por el costo de cada vivienda y dijo que cada una costó en promedio 600 millones de pesos.

“Son edificaciones, para los que no pueden ver la foto, de aproximadamente 70 metros cuadrados. En promedio, esto da casi diez millones de pesos por metro cuadrado. Entonces, ¿por qué un valor tan sorprendente? Cómo puede valer en Providencia una casa en concreto, con tejas de zinc muchas veces, algo de estructura de acero, 600 millones de pesos”, dijo puntualmente el presidente Petro en rueda de prensa, culminada la visita a la isla.

De acuerdo con el mandatario, las casas no debieron haber costado 600 millones si no se hubieran importado los materiales.

En medio de esta polémica, SEMANA revisó las declaraciones del alcalde de Providencia, Norberto Gari, y el gobernador de San Andrés, Everth Hawkins Sjogreen, durante la última visita que hizo el expresidente Iván Duque a la isla, hace pocas semanas.

Si bien los mandatarios locales no se pronunciaron en ese momento sobre los costos de las viviendas, pues este proceso fue manejado por el Gobierno nacional, sí se mostraron muy complacidos de las obras realizadas y tuvieron palabras elogiosas para el gobierno de Duque.

“Quiero expresar mis agradecimientos por todo el apoyo y el respaldo del Gobierno en este proceso de reconstrucción que transformó vidas, el Gobierno transformó vidas en Providencia”, indicó el alcalde Gari.

El mandatario local le envió luego un contundente mensaje al ahora expresidente: “Siéntase satisfecho por la labor cumplida en la reconstrucción de nuestras islas. Después de más de un año del Huracán Iota, Providencia y Santa Catalina renacieron de las ruinas”.

En el mismo sentido se pronunció el gobernador de San Andrés, quien como si estuviera anticipando lo que se venía, le dijo a Duque que se sintiera tranquilo, que ellos iban a cuidar lo que él les dejó.

“Usted se puede ir muy tranquilo, vamos a cuidar lo que usted ha dejado para que continúe, no importa quiénes vengan a manejar esto desde el aspecto político, nosotros vamos a decir la verdad”, apuntó el gobernador.

El mandatario regional agregó que “hoy Providencia renace, hoy Providencia es uno de los municipios más hermosos no solo de Colombia sino del Caribe”.

Las explicaciones de Correa

Frente a las denuncias de Petro, la exministra Susana Correa, quien fue la gerente para la reconstrucción, explicó en SEMANA que: “Providencia y Santa Catalina quedan a más de 700 kilómetros de Cartagena. Allá no hay ningún tipo de material de construcción, todo hay que llevarlo. Si antes de Iota los costos casi que se doblaban o triplicaban en relación al continente, después del huracán los costos son aún más altos. No hay puerto, hay un muelle con dos posiciones. Llegaban unos barcos llevando comida y algunos productos, pero no estaban capacitados para transportar materiales para construir 1.837 viviendas”.

Sobre las casas que costaron 600 millones de pesos, señaló que fueron 330, de las más de mil que se construyeron.

Aseguró que estas fueron hechas en concreto, con estructuras de acero, hechas por el Consorcio Providencia, con quien Findeter hizo un contrato de administración delegada y tiene tres empresas: Amarilo, Constructora Bolívar y Marval, las más grandes del país.

“Ellos empiezan a hacer estas casas, se dan cuenta de las grandes dificultades que se tienen ―las estructuras vienen de Barranquilla, casi enteras, en container―, eso se vuelve un poco complejo, pero siguen trabajando. Y tienen que traer mano de obra”, indicó.

Y agregó que “en la isla hay gente especializada en construcción, pero es muy poca”.