“Draga ilegal que se encuentre, draga que se dinamita”: contundente advertencia del presidente Petro contra la minería ilegal

El sábado 20 de agosto, el presidente Gustavo Petro asistió a un Consejo de Seguridad Integral desarrollado en el municipio de San Pablo, en el departamento de Bolívar. Desde allí, el mandatario anunció su plan de seguridad contra las organizaciones multicrimen en la región del Magdalena Medio, que incluye la implementación de operaciones de interdicción eficaz y una nueva política minera.

“Le he pedido a la Armada Nacional hacer énfasis en la interdicción en el río Magdalena, interdicción en la actividad por medio de la cual no pase lo ilícito. No solamente se necesitan más embarcaciones para ello, sino también la voluntad de hacerlo”, manifestó el mandatario.

Adicionalmente, aseveró que en la medida en que se logre hacer una interdicción eficaz en el territorio se va a reducir el número de víctimas y el tráfico de cocaína.

“Si nosotros logramos una mayor eficacia en la interdicción en el río Magdalena, moviendo los puntos de los retenes acuáticos, podemos disminuir el número de muertos en el territorio (...). Es preferible, en toda operación antinarcóticos, desde el punto de vista operacional, garantizar la eficacia de la interdicción, porque es menos riesgoso para la tropa y para la población. Es más eficaz en el sentido de desbaratar los negocios ilegales y nos posibilita abrir los caminos de la paz”, explicó el presidente Gustavo Petro.

Contundente advertencia contra la minería ilegal

Al término del Consejo de Seguridad Integral, el presidente Petro anunció que su Gobierno impulsará una nueva política minera en el país, mediante un proyecto de ley que será presentado al Congreso de la República próximamente.

“Hemos discutido y hablado de una nueva ruta para atacar la minería ilegal, que es uno de los grandes problemas del territorio del Magdalena Medio y de otras regiones del país por su enorme capacidad destructiva del medio ambiente”, expuso el jefe de Estado.

En tal virtud, resaltó que se adelantará una operación especial destinada al tema de las dragas para combatir la minería ilegal.

“Draga ilegal que se encuentre, draga que se dinamita de manera inmediata, lo cual implica una política minera diferente a la que tenemos, que será materia de un proyecto de ley, porque la política minera que tenemos es producto de un Código Minero hecho por el Congreso de la República”, anunció el presidente de los colombianos.

Finalmente, puntualizó que en esta nueva política minera, “el pequeño minero tradicional puede obtener concesiones otorgadas por el Estado para una explotación de largo plazo, que le permita inversiones para la sostenibilidad de su actividad, en relación a no afectar el medioambiente”.

En el consejo de seguridad integral de San Pablo, Bolívar. Hoy analizaremos el problema de la minería ilegal y la violencia en el sur de Bolívar y el norte del Magadalena Medio. pic.twitter.com/2Gd3mT4PSZ — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 20, 2022

La propuesta del presidente Petro para organizar territorialmente la región del Magdalena Medio

Otro de los anuncios hechos por el presidente Gustavo Petro al término del Consejo de Seguridad Integral en San Pablo, Bolívar, tuvo que ver con su intención de organizar territorialmente la zona del Magdalena Medio y definir una especie de región que tenga autonomía y logre una mayor eficacia en el funcionamiento de la institucionalidad.

“Como todos ustedes saben, aquí es más fácil llegar a Barrancabermeja que a la capital del departamento. Lo mismo sucede con el sur del Cesar, el sur de Magdalena o el sur de Sucre; lo mismo sucede con el oriente antioqueño, el occidente santandereano y el occidente boyacense”, afirmó el mandatario.

En esa línea, el jefe de Estado manifestó que dicha situación “desconoce una serie de realidades culturales, económicas de la población que habita en el Magdalena Medio”. Por eso, subrayó que se buscará que cada entidad nacional “ajuste sus jurisdicciones al ordenamiento territorial del Magdalena Medio, es decir, que a través de la Dirección Nacional de Planeación (DNP) podamos definir una especie de región”.

De acuerdo con el planteamiento hecho por el presidente Petro, así se organizará la Policía, las Fuerzas Militares, la Armada Nacional, e incluso órganos de control como la Fiscalía y la Procuraduría, “junto a los alcaldes de los municipios de esta región, de tal manera que vaya apareciendo una nueva entidad territorial hacia el futuro, que podría ser el gran departamento del Magdalena Medio o departamento del Río”.