Sigue la pelea en el Congreso por prohibición del fracking: senadora uribista Yenny Rozo recusó a Inti Asprilla e Isabel Zuleta, coautores del proyecto

La congresista de la oposición reclamó que supuestamente no estarían dadas todas las garantías. Sin embargo, desde el Pacto Histórico aseguran que se quiere dilatar la discusión.

En las últimas horas la senadora Yenny Rozo, del Centro Democrático, presentó formalmente una recusación en contra de los senadores Inti Asprilla e Isabel Cristina Zuleta, de la Coalición Centro Esperanza-Alianza Verde y el Pacto Histórico, respectivamente, en la Comisión Quinta del Senado, en la que se discute un proyecto que busca prohibir el fracking en el país.

Según detalló Rozo en el documento conocido por SEMANA, la recusación es por un posible conflicto que interés de los congresistas, aliados del gobierno del presidente Gustavo Petro. La discusión del proyecto ha estado enredada y no ha podido avanzar desde hace varias semanas.

Uno de los principales argumentos de Rozo para presentar la recusación es que los congresistas no habrían sido imparciales con la información y con el debate, ya que forman parte de la mesa directiva de la Comisión Quinta. Asprilla es presidente de la Comisión Quinta del Senado y Zuleta es vicepresidenta, y ambos, adicionalmente, son coautores de la iniciativa.

Zuleta radicó ponencia positiva a favor del proyecto de ley, mientras que Rozo le reclama que el debate no se está dando de forma correcta. La senadora del Centro Democrático sacó a relucir varias publicaciones en redes sociales de ambos congresistas en las que evidencian su interés por prohibir el fracking en el país a cualquier costo.

No se trata del primer tropiezo que ha tenido el debate en esta comisión. Rozo es una de las ponentes del proyecto de ley y radicó ponencia negativa, es decir, una proposición de archivo.

El pasado jueves fue citado el primer debate en la Comisión Quinta del Senado, pero Rozo tenía excusa por estar integrando una comisión especial interparlamentaria del Senado en el Reino Unido, por lo que, evidentemente, no podía asistir al debate.

La congresista reclama que puso en conocimiento de la Comisión este hecho. “Manifesté, a través del grupo de WhatsApp que integran los honorables senadores de la Comisión Quinta, mi desacuerdo por cuanto me encontraba en comisión especial en el Reino Unido y no me permitiría como integrante de la oposición y única ponente negativa a dicho proyecto de ley sustentar mi ponencia en el trámite de esta iniciativa”, aseguró Rozo.

La senadora del Centro Democrático dice que Zuleta le expresó en ese chat que su ponencia podría ser presentada por algún integrante de su bancada. Sin embargo, la congresista de oposición le reclamó porque considera que eso va en contravía de la Ley quinta (reglamento del Congreso), ya que solo puede ser presentada por la ponente. “Las ponencias no son colectivas, sino personales”, afirmó la senadora del Centro Democrático.

De hecho, el mismo Asprilla reconoció, en medio de la sesión de la Comisión Quinta del Senado el jueves pasado, que la congresista uribista tenía excusa para no estar presente en el recinto y en el debate.

Por eso, Rozo pidió la solicitud de aplazamiento de la discusión del proyecto de ley. Sin embargo, la mesa directiva decidió realizar la sesión y continuar con el debate, pero no se pudo dar por falta de quórum y ante la ausencia de la responsable de una de las ponencias radicadas para comenzar la discusión.

“Es claro el interés directo de los coautores del proyecto en la medida que no brindan las garantías a la suscrita como senadora de la oposición, pues con sus actos no solamente intentaron censurar la posibilidad de llevar a cabo la ponencia y la proposición de archivo, sino que por el mismo se transgrede los postulados de la Ley quinta″, afirmó Rozo.

Mientras que la senadora de oposición reclama que no se han dado garantías a la oposición, del otro lado aseguran que Rozo busca dilatar el debate. Asprilla, por ejemplo, ha reclamado porque cuando se ha citado a la Comisión no se ha completado el quórum. Aun así, dice que seguirá insistiendo.

Zuleta hizo un reclamo similar. “Acá estamos la bancada del agua, a pesar de las estrategias de quienes defienden el fracking. No asistir se convierte en la manera de evadir el debate. Agradecer la presencia ciudadana y del gobierno así como los conceptos rigurosos de las carteras. Seguiremos insistiendo”, aseguró la senadora del Pacto Histórico.

A estas voces se sumó la del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó la ausencia de congresistas de la oposición. El proyecto de ley es de origen parlamentario y tiene el acompañamiento de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.

“Lamentable, la práctica del fracking destruye el agua y el territorio. Antes que nada, la salud de la población es prioritaria. Pasaremos cuanto antes a las energías limpias para que la energía no destruya la vida, sino que la fortalezca”, aseguró el mandatario.

Este martes 29 de noviembre la Comisión Quinta citó de nuevo, y una de las grandes dudas al arrancar fue cuando continuará el debate del fracking y que decisión se tomará sobre la recusación contra Zuleta y Asprilla.

Según detalló el secretario de la comisión, ya fue presentada físicamente la recusación en la Comisión de Ética del Senado y, por lo tanto, será evaluada. Mientras tanto el debate seguirá aplazado.