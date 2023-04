“Sobre la seguridad yo sigo siendo un disidente en el país, se necesita un elemento disuasivo llamado autoridad”: expresidente Álvaro Uribe

En una agenda de trabajo que está desarrollando en San Andrés el expresidente Álvaro Uribe, atendiendo la crisis económica y social por la que está atravesando la isla, envió un mensaje sobre la seguridad en Colombia.

El exjefe de Estado señaló de manera directa lo que piensa sobre el tema de violencia e inseguridad que se está registrando en varias regiones del país, manifestando que sobre ese aspecto en concreto “sigue siendo un disidente”, explicando las razones.

“Yo sigo siendo en el tema de seguridad un disidente en el país, la seguridad necesita un elemento disuasivo que se llama el ejercicio de autoridad, no es el único, pero es un determinante muy importante”, sostuvo Uribe.

La fuerte postura del exmandatario se dio en respuesta a la mesa técnica que instaló el Centro Democrático en San Andrés atendiendo la difícil situación de la isla que se ha visto seriamente afectada, debido al coletazo de la emergencia aérea por la cancelación masiva de vuelos por parte de Viva Air y Ultra Air, de la cual aún esa región no se recupera, sumado a fenómenos de delincuencia y narcotráfico.

El encuentro del Centro Democrático se hizo a raíz de la crisis de aérea originaria por el cese de operaciones de Viva y Ultra Air, lo cual dejó a varios a cientos de pasajeros afectados. - Foto: Cortesía a SEMANA

“Muchas personas han hecho referencia al tema de la inseguridad, muchas personas saben lo que pienso, yo soy creyente de la autoridad, por supuesto siempre hablamos de seguridad, inversión y política social y se ha dicho algo muy importante, aquí (San Andrés) con el turismo normalizado, según escuchamos se reduce mucho la inseguridad”, anotó Uribe.

Inseguridad: estas son las regiones más afectadas por causa de los actos delictivos

Cada año, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) hace una serie de encuestas para medir la temperatura en diversos temas del país. Recientemente, se adelantó la medición Convivencia y Seguridad Ciudadana, en la que quedó claro que muchas ciudades se rajan en materia de seguridad.

La percepción de inseguridad fue del 52,9 por ciento en 2022, por lo que hubo un incremento de 9 puntos con relación a las cifras de 2021. La pandemia del coronavirus logró que los números disminuyeran, seguramente, por las cuarentenas que tuvieron a millones de personas en sus hogares.

El país se encuentra afrontado una época en la que la inseguridad está aumentando. ¿Por qué? - Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, con el retorno de la normalidad, la inseguridad volvió a las altas cifras por cuenta del diario vivir de los colombianos y el aumento de hurtos de todo tipo. Las mujeres son las que más se sienten vulnerables.

Los colombianos creen que la delincuencia común, los atracos a mano armada y el cosquilleo son las mayores razones para salir de casa con temor y tomar todo tipo de precauciones al recorrer las calles.

Según el informe del DANE, el 81 por ciento de los ciudadanos se atemorizan por los robos; el 68 por ciento, por la poca presencia de la fuerza pública; el 60 por ciento, por la información que consume en redes sociales; y el 55 por ciento, ante la presencia de pandillas en barrios tradicionales de las principales ciudades.

La estadística muestra que los mayores delitos son hurto de bicicletas, de vehículos, a viviendas y riñas callejeras, que también generan inseguridad. En Cúcuta, Norte de Santander, es donde más roban residencias, mientras que Bogotá se queda con el primer lugar en los demás hechos delictivos.

Manizales cuenta con la percepción de inseguridad más baja, pero tiene índices altos en intentos de extorsiones. - Foto: Getty Images

Manizales cuenta con la percepción de inseguridad más baja, con el 14,2 por ciento, pero tiene índices altos en intentos de extorsiones.

En el estudio llama la atención que la ciudadanía no denuncia estos delitos y casi el 70 por ciento de los encuestados reconocieron que no hicieron el trámite para castigar a los delincuentes. Las razones no se determinan, pero ese actuar podría generar un subregistro en los hurtos que se presentan en Colombia.

Los celulares son los elementos más hurtados en el territorio nacional al representar el 80 por ciento de todos los casos de robos. Así está el panorama en algunas ciudades:

Cartagena:

Aunque es una zona turística, al parecer la delincuencia ha venido tomando control de las zonas y casi el 80 por ciento de los ciudadanos creen que hay una inseguridad desbordada.

Bucaramanga:

La Ciudad Bonita de Colombia tiene un 79,2 por ciento de percepción de inseguridad por el aumento de los atracos callejeros y el robo de vehículos.

Villavicencio:

La capital del Meta creció 20 puntos porcentuales y tuvo un 72,1 por ciento de percepción de inseguridad. En el Llano hay preocupación por las extorsiones.

Cali:

El 83,8 por ciento tiene miedo de salir a las calles por las bandas que se han dedicado al hurto en diferentes modalidades.

Bogotá:

En la capital es donde más se sienten inseguros los habitantes, un 84,1 por ciento vive con temor y es la ciudad donde más se cometen diferentes tipos de delitos. Es donde más se roban bicicletas.