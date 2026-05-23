“Somos los únicos que podemos derrotar a Cepeda... En primera vamos a ganar”: Abelardo de la Espriella

“Vamos a lograr en primera este 31 de mayo ganar la presidencia de la República de Colombia”, gritó el tigre, Abelardo de la Espriella, desde la tarima del malecón del río en Barranquilla.

“Que Name, Pulgar y compañía vean dónde se van a esconder porque verán cómo muerde el tigre”: Abelardo de la Espriella

El candidato del movimiento Firmes por la Patria asegura que puede lograr esa victoria: “De un solo chancletazo: tigre y raya, en primera no se falla”. Y luego remató: “No nos vamos a arrodillar. En primera vamos a ganar”, dijo.

De la Espriella dio un duro discurso frente a más de 50.000 personas que llegaron desde temprano para acompañarlo en el cierre de su campaña.

“Con el apoyo de ustedes vamos a ganar las elecciones en primera vuelta. Colombia tendrá la prosperidad, la libertad y el orden que todos queremos y merecemos”, reiteró.

El tigre explicó por qué hablaba tras un vidrio blindado, en medio de las amenazas de seguridad que han primado en esta campaña presidencial. .“Yo no me estoy protegiendo porque sea un cobarde, sino porque estoy protegiendo a mi esposa y a mis hijos”, puntualizó.

Pero luego dijo: “Cuando uno tiene tanto fervor de su gente, no puede cansarse y debe luchar hasta su último aliento”.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: Captura de pantalla

De la Espriella aseguró que será un candidato que representará al caribe colombiano y criticó lo que él llamó “el bogocentrismo que nos mira por encima del hombro”. Aseguró que muchos medios pensaron que él era un corroncho indigno. Y fui y los peiné“. En sus palabras, dijo que trabaja contra ”los fajos de billetes contra los que estigmatizan a los provincianos porque somos diferentes".

El tema caribe tuvo una especial prevalencia en el cierre de campaña. Su vice, José Manuel Restrepo, había dicho antes que esta era la oportunidad para que el caribe tuviera presidente por primera vez en 140 años de historia.

Miles de personas llegaron al Malecón para el cierre de campaña de Abelardo de la Espriella. (Photo by Vanessa ROMERO / AFP) Foto: AFP

De la Espriella criticó en casa a quienes han sido las dinastías políticas de la región. “Que Name, Pulgar y compañía vean dónde se van a esconder porque verán cómo muerde el tigre”, detalló.

Luego dijo que el país quedará “libre de herederos y de traidores a la patria. Colombia necesita convertirse en una patria milagro. Y eso no lo vamos a lograr con los mismos de siempre, los que manipulan encuestas, los que siempre extorsionan a los presidente porque los ayudaron a elegirse, con los que siempre exigen ministerios, con los que siempre cobran".

“El 31 de mayo tendremos presidente en primera vuelta”: José Manuel Restrepo en el cierre de campaña de Abelardo de la Espriella

“He venido a liberar al pueblo de los miserables de siempre”, puntualizó.

Se calcula que al Malecón del Rio llegaron más de 50.000 personas. (Photo by Vanessa ROMERO / AFP) Foto: AFP

“Aquí no hay tamales, aquí no hay buses, ni politiqueros, aquí no está Pulgar, ni Name ni Torres, aquí está el pueblo lleno de fervor”, concluyó.