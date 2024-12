Susana Boreal, quien dijo que la educación es una forma de “violencia y adoctrinamiento”, no se ha graduado como profesional. Esta es la historia

“Siento que obligar a un niño a asistir al colegio me parece que es una forma de violencia y muy evidente de adoctrinamiento, porque es obligar al tiempo de una persona a que esté en un lugar que muchas veces no quiere estar. Garantizar que un niño vaya al colegio no quiere decir que tenga calidad, porque el sistema educativo está muy mandado a recoger, muchas veces no funciona por diferentes razones”, aseguró la congresista. Además, dijo que “la mayoría van a estar sentados en una silla ocho horas escuchando un montón de cosas que no les va a servir para absolutamente nada en sus vidas”.