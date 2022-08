“Termina una gesta jurídica”: respuesta de Francia Márquez a retractación de Miguel Polo Polo

La vicepresidenta Francia Márquez, del Pacto Histórico, no fue ajena a la retractación que hizo el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, sobre señalamientos que lanzó el congresista en contra de Márquez en la pasada campaña presidencial.

La alta funcionaria del Gobierno nacional fue directa en señalar que con esa acción de Polo Polo culmina una gesta jurídica sobre su buen nombre; además, aprovechó para dejar una reflexión sobre lo sucedido.

En el mensaje que publicó, Márquez manifestó que en Colombia la dignidad de las personas se tiene que volver costumbre en el trato con la sociedad.

“Así termina una gesta jurídica por la reivindicación del derecho a la honra y el buen nombre. Que sea una oportunidad para aprender de lo sucedido y cambiar la forma en que nos tratamos como sociedad. ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre! Gracias a mi abogado @CarlosHernanE”, trinó.

La reacción de la vicepresidenta salió de un comunicado que publicó el representante a la Cámara Miguel Polo Polo, en el que señaló sobre el tema puntual de Francia Márquez: “Luego de haber llegado a un acuerdo conciliatorio ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia con la vicepresidenta de la República, señora Francia Márquez, manifiesto que no puedo afirmar y, en consecuencia, me retracto acerca de que la señora Francia Márquez sea estafadora o ladrona, toda vez que no ha sido objeto de reproche judicial alguno; también de que sea propietaria de minas de oro en el Cauca o que esté explotando dicha región, como tampoco que el grupo delincuencial denominado ELN haya apoyado su candidatura a la Vicepresidencia”.

Y agregó: “En consecuencia, corrijo los mensajes emitidos en el marco de la campaña presidencial con los cuales pude haber herido o afectado su honra y buen nombre”.

Las disculpas de Marbelle a Francia Márquez

Aunque durante un tiempo el tema se estuvo aplazando, se conoció que Marbelle ya tuvo una reunión con los abogados de Francia, en la que resolvieron las asperezas por la vía penal y lograron que, después de todo un proceso legal, ambas partes conciliaran y que la intérprete rectificara por todo lo que dijo y así presentara excusas públicas a la vicepresidenta.

“De acuerdo con la conciliación realizada en la Fiscalía con la señora vicepresidenta, presento disculpas públicas a @FranciaMarquezM por haber expresado mi opinión de forma inapropiada, caricaturizándola y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo”, fueron las palabras con las que Marbelle se disculpó públicamente.

“También rechazo el racismo y no lo acepto. Ofrezco disculpas y lamento el impacto colectivo a la comunidad afrocolombiana, quienes se pudieron sentir perjudicados. Tampoco puedo afirmar que la vicepresidenta tenga algún tipo de vínculo con las extintas Farc”, publicó en el hilo.

Marbelle, sin embargo, aprovechó el momento para anunciar que tomará en los próximos días acciones legales en contra de varios internautas. Además, puntualizó que sigue firme con sus convicciones.

Mediante su cuenta personal de Twitter, la cantante de música popular también manifestó que en los últimos meses ha recibido cientos de intimidaciones y hostigamientos por expresar sus posturas políticas, las cuales se distancian del nuevo gobierno.

“En los próximos días presentaré acciones legales contra las cuentas en Twitter que me han venido amenazando y hostigando durante estos meses. Sigo más firme que nunca”, precisó la reconocida artista.

Cabe recordar que la llamada ‘reina de la tecnocarrilera’ recibió hace unos días varias amenazas luego del fallecimiento de Darío Gómez, ya que hubo varios internautas que le desearon la muerte.

Finalmente, la artista nacional también volvió a llamar la atención de los curiosos con una inesperada publicación que hizo su novio, Sebastián Salazar, con quien lleva ya varios años de relación.

Recientemente, el futbolista colombiano despertó todo tipo de reacciones entre los seguidores de la intérprete de Adicta al dolor, luego de usar su cuenta oficial de Instagram para subir una fotografía en la que demostraba el apoyo que le daba en medio de las situaciones complejas.