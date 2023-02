Tras reunión entre el presidente Petro y Fedegán, se superó la crisis por la compra de tierras; el trámite sigue en pie

En la Casa de Nariño se realizó una reunión de alto nivel entre el presidente de la República Gustavo Petro y Fedegán, en el marco del proceso de compra de tierra por parte del Gobierno nacional de tierras a integrantes del gremio ganadero.

Al término del encuentro, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, reveló detalles de la reunión que sostuvo con el mandatario colombiano, en la cual señaló que fue positiva y con elementos que según el dirigente gremial permiten avanzar en el trámite de compra de tierras.

“Fue una reunión muy provechosa, me acompañó la ministra de Agricultura Cecilia López, repasamos en detalle todo el tema de la tierra en Colombia y yo creo que hubo por parte del presidente Petro más que una postura muy positiva, dio elementos adicionales para hacer una gran reconvención con la tierra que eventualmente se adquieran”, sostuvo Lafaurie.

La ministra de Agricultura, Cecilia López, y el director de la Agencia de Desarrollo Rural, Diego Bautista - Foto: ADR

También dijo: “Es un tema que ha sido maltratado (productividad de las tierras), hay tierras ociosas que son productivas, por consiguiente toda tierra es productiva, usted va a Israel y allí están prácticamente cosechando en el desierto”.

Gabinete estratégico de la reforma agraria en la Casa de Nariño - Foto: Presidencia

“El Gobierno tiene muy claro que aquí, el país, tiene que caminar es hacia una producción sostenible y en ganadería la tenemos y es de clase mundial”, subrayó.

Titulación de 681.372 hectáreas de tierra en Colombia. - Foto: Ministerio de agricultura

Y dejó claro: “Ya hay mucha tierra que se puede, y ha venido avanzando el proceso y yo supongo que en muy poco el Gobierno tendrá que dar a conocer las tierras que se le han comprado a los ganaderos”.

Presidente Petro lanza fuerte ultimátum a Fedegán por venta de tierras: “Es para ya, no para después de 20 años”

Hace varios días, el presidente de la República, Gustavo Petro, endureció su postura y lanzó un fuerte ultimátum a Fedegán por la primera venta de tierras al Gobierno. En medio de los primeros pasos para consolidar una reforma agraria, desde Mosquera al mandatario se le vio disgustado por la demora del gremio ganadero.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Presidencia

El mandatario colombiano reveló que sostendrá una reunión extraordinaria con Fedegán para evaluar en qué etapa está el proceso de la venta de las tierras, estrategia que según el Gobierno nacional es histórica y la cual beneficiará a los campesinos del país.

“Esa propuesta de Fedegán, que así se llama la agremiación ojalá se cumpla, es para ya no para dentro de 20 años, si hay un ofrecimiento porque, hay un convencimiento, porque el camino que lleva el agro de Colombia no es sostenible”, sostuvo Petro en esa ocasión.

Y agregó en su intervención que hizo desde Mosquera en Cundinamarca: “De nada sirve tener tierra como sucede en los Estados Unidos sólo hay que pagar impuestos si uno tiene tierra allá, sino que la tesis es producir más, producir más ellos y el campesinado”.

Ministra de Agricultura Cecilia López y Fedegán compra de tierras. - Foto: Presidencia

“Tenemos una solución, tenemos una posibilidad de camino que yo espero que no se cierre simplemente porque era un engaño más, aún así el Estado debe coger el toro por los cuernos, me disculpan esa frase taurina, y toca el estado tiene que hacer una reforma agraria”, subrayó el jefe de Estado.

El pasado 8 de octubre, el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) firmaron un acuerdo de compra de tres millones de hectáreas dentro de la política de reforma agraria que adoptará esa administración para permitir el acceso a la tierra en varias regiones del país.

Ganado vacuno - Foto: Fedegan

El propio mandatario y el presidente de Fedegán, José Felix Lafaurie, firmaron el documento en un acto el que estuvieron presentes la ministra de Agricultura, Cecilia López, y delegados del Ministerio del Interior y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

“Esta foto en mi opinión hará historia. Es el pacto entre Fedegán y el gobierno del cambio. Garantizar tres millones de hectáreas que se comprarán, de máxima fertilidad, con destino al campesinado”, señaló el presidente Petro, tras publicar en su cuenta de Twitter varias imágenes del acto.

Esta foto en mi opinión hará historia.



Es el pacto entre Fedegan y el gobierno del cambio. Garantizar tres millones de hectáreas que se comprarán, de máxima fertilidad con destino al campesinado.



El pacto social y la paz son posibles. pic.twitter.com/JlJNrH8WxG — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2022

Añadió por último que “el pacto social y la paz son posibles”, puntualizó en ese momento. Posteriormente, se conoció que el número de hectáreas llegarían a las cinco millones y a las que se refirió este sábado.

José Félix Lafaurie responde al ultimátum del presidente Gustavo Petro por compra de tierras: “Alguien está informándolo mal”

SEMANA: prácticamente, el presidente Gustavo Petro lanzó un ultimátum por el tema de tierras. ¿Qué le responde?

JOSÉ FÉLIX LAFAURIE (J. F. L.): nosotros no acordamos nada para no cumplirlo. No solo hemos venido cumpliendo con el acuerdo, sino que vamos a cumplirlo en su integridad, porque el acuerdo, más allá de entregar tierras, también implica armar proyectos productivos que sean capaces de dignificar el trabajo y las opciones que tienen los beneficiarios. A la fecha hemos entregado más de 500 ofertas, exactamente 502, por 303.964 hectáreas que se encuentran en el proceso de calificación de factibilidad de la Agencia Nacional de Tierras, que es la entidad que tiene que comprar la tierra.

Por otra parte, hemos establecido el contacto con 349 ganaderos que de manera directa llegaron a la agencia. En consecuencia, la canasta de tierra ofertada a la fecha está por encima de las 400.000 hectáreas y tengo entendido que la agencia de tierras en el mes de marzo va a comprar, creo que son 24 predios por más de 10.000 hectáreas.

Casa de Nariño - Foto: guillermo torres-semana

SEMANA: entonces no es que el proceso esté estancado...

J. F. L.: no me cabe la menor duda de que estamos haciendo un esfuerzo en la dirección correcta. Aquí el que compra tierras es el Gobierno a través de la Agencia Nacional de Tierras, entonces de lo que se trata es de agilizar el tema. Pero además, el jueves se hará una reunión, programada desde la semana pasada en Montería, en la subasta ganadera, para poder invitar a los ganaderos a que oferten tierra. Después vamos a ir a Valledupar y finalmente vamos a ir al Magdalena Medio para poder seguir incrementando la oferta, especialmente en estas regiones, que es donde el Gobierno Petro ha previsto o ha querido comprar más tierras porque hay una mayor demanda en esas zonas.

SEMANA: pero es que se le vio molesto al presidente Gustavo Petro. ¿No tiene razón para estarlo?

J. F. L.: alguien está informándolo mal. Creo que alguien está informando mal al presidente Gustavo Petro, además porque yo tengo reunión con el presidente el día lunes (27 de febrero). En consecuencia, le llevaré toda la información debidamente soportada para que tenga toda la claridad con respecto al tema.

SEMANA: el presidente Petro dijo que la compra de tierras era para ya y no para dentro de 20 años...

J. F. L.: claro, es para ya, para hoy. Ahí tienen 400.000 hectáreas para comprar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues haremos estas reuniones porque, te repito, me parece que el presidente Petro puede estar mal informado. Las cifras son concretas, estoy dando cifras de las hectáreas y de las ofertas.