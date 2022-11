“Un político puede correr riesgos entre tantos periodistas”: el presidente Petro bromeó en medio de los premios Simón Bolívar

Este miércoles 16 de noviembre se realizó la entrega de los Premios Simón Bolívar, que galardona a los mejores trabajos periodísticos publicados en medios de comunicación durante el último año.

El presidente Gustavo Petro participó de la ceremonia, que se llevó a cabo en el teatro Julio Mario Santodomingo, en Bogotá, y reflexionó sobre la labor del periodismo y de la relación en continua tensión entre los reporteros y los políticos profesionales.

“Un político aquí, en medio de tantos periodistas, puede correr riesgos. A mí me gusta correr riesgos, por eso vine”, señaló inicialmente a modo de broma.

Petro afirmó que los periodistas y los políticos “siempre estaremos juntos. Siempre estaremos enfrentados”.

“El político cuando hace control político se puede convertir en periodista. Es un periodista. Y el periodista se puede volver político”, manifestó.

Luego, el presidente habló sobre la libertad de expresión y manifestó que “se ha vuelto un lugar común en el discurso políticamente correcto”.

Afirmó que los estadounidenses, cuando se independizaron en el siglo XVIII, dijeron que la prensa debe ser independiente del poder. “Pero eso lleva a un análisis, ¿qué es el poder hoy?”, cuestionó. “En el siglo XVIII se decía que el poder era el Estado”, sostuvo.

A renglón seguido, Petro aseguró que en el siglo XXI “el poder ya no está en el Estado”. “Los Estados se vaciaron de poder. Por ejemplo, muchísimos temas como el cambio climático trascienden a los Estados. El Estado colombiano no puede solucionar la crisis climática, no tiene el poder, y Estados Unidos, por muy poderoso que sea, tampoco la puede solucionar. La crisis no se va a solucionar sino es a través de decisiones globales. El poder ya no está en el Estado”, expresó.

Luego manifestó que el poder está hoy en la economía, afirmación que, dijo, algunos no le recomendarían que la expresara como presidente. “Dirían que no es bueno mencionarlo como presidente de la República, pero yo no establezco esa diferencia de lo políticamente correcto y por lo tanto del qué decir, y por lo tanto de autocensurarme y de limitar mi libertad de expresión”, expresó.

“El poder está en la economía. Lo que produce la crisis climática es el sistema económico global. Es una manera de producir”, expuso.

“Entonces, un periodismo independiente de los poderes económicos (...) cómo se ejerce, cómo se mantiene, cómo se vive de él y qué papel tiene que ver el surgimiento de las redes”, cuestionó el mandatario, quien no ahondó en la reflexión.

“Dejo ahí el planteamiento, eso es algo que he discutido hace años como parlamentario y como líder político”, sostuvo.

Dejarse “alumbrar de la ciencia”

Posteriormente, en su intervención, el presidente señaló que la prensa debe dejarse “alumbrar de la ciencia” en estos momentos de crisis global.

“En este momento, ¿cuál es el papel de la prensa y de la política? Yo me atrevo a proponerles algo que también le propongo al progresismo. En tiempos de crisis, el único faro que tenemos es la ciencia”, expresó.

“La prensa puede ser una gran comunicadora si se deja alumbrar de la ciencia. La prensa podría tener un sentido en los tiempos si comunica la ciencia, porque alumbra, prende la antorcha y nos podemos sumergir en un nuevo siglo de las luces, una nueva modernidad”, subrayó.