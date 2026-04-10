Una colombiana fue invitada a Naciones Unidas en Nueva York para participar en un foro de liderazgo joven

Valentina Bolaños, activista política colombiana, es una de las jóvenes que recibió una invitación del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), para asistir al Foro de la Juventud, que se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York del 14 al 16 de abril de este año.

La temática de esta edición será “Innovar, unir y transformar: la juventud trazando el camino hacia 2030”, que abrirá la conversación a jóvenes de todo el mundo y permitirá relacionamiento con representantes de los estados miembros.

Bolaños elaboró el paper “Pensar globalmente, actuar localmente: empoderando a las mujeres y a la juventud mediante la innovación, la educación y la cooperación internacional para los ODS”, el cual será el insumo de su aporte en el evento. Según contó a SEMANA, no se trata de un análisis, sino una propuesta para revertir la situación actual.

“Solo el 22,9% de los embajadores en el mundo son mujeres y 73 países nunca han nombrado una representante permanente ante la ONU. Por eso, lo que llevo a la ONU no es solo un diagnóstico, es una propuesta concreta de transformación. Primero fortalecer el rol de las mujeres jóvenes como intermediarias entre lo local y lo global, capaces de llevar las problemáticas de sus territorios a soluciones que puedan escalar a espacios de incidencia internacional", manifestó Bolaños.

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En segundo lugar, propone “impulsar modelos de construcción de paz donde la juventud no sea beneficiaria simplemente, sino diseñadora e implementadora de soluciones en sus comunidades”.

Adicionalmente, planteó esquemas de cooperación internacional más horizontales y ecosistemas de emprendimiento.

En los próximos días se llevará a cabo el evento en la ciudad de Nueva York, para el que se seleccionaron líderes jóvenes de todo el mundo para reunirlos en torno a pensar en una realidad en la que prevalezca su inclusión y se escuchen sus voces.