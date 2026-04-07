Colombia se abstuvo de votar en la ONU la resolución para abrir el estrecho de Ormuz

Colombia se abstuvo de votar en el Consejo de Seguridad de la ONU la resolución que buscaba abrir el estrecho de Ormuz, en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente y con una votación que tuvo veto de Rusia y China.

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La decisión fue explicada por la embajadorade Colombia ante las Naciones Unidas, Leonor Zalabata, quien expuso las razones:

“Colombia observa con profunda preocupación la evolución de la situación en el Medio Oriente, que registra ya sus sextas semanas sin señales claras de desescalada. Mi país lamenta la pérdida de vidas humanas y condena todos los ataques contra civiles, bienes de carácter civil e infraestructura esencial, incluidas las instalaciones energéticas, cuyo funcionamiento es fundamental para la prestación de servicios básicos”, afirmó Zalabata.

La representante también subrayó la relevancia estratégica del estrecho para la economía global. “A su vez, Colombia reconoce la importancia estratégica del estrecho de Ormuz para el comercio internacional y la seguridad energética”, señaló.

La líder indígena arhuaca es embajadora de Colombia en la Organización de Naciones Unidas. Foto: NurPhoto via Getty Images

Durante su intervención, la diplomática explicó que Colombia participó en las negociaciones del texto impulsado en el Consejo, en el que Baréin jugó un papel central. Según indicó, la delegación buscó introducir modificaciones para ajustar el alcance de la resolución.

“Mi delegación participó activamente en la negociación y presentó propuestas orientadas a balancear el texto, introducir mayor claridad sobre el alcance de las medidas contempladas y evitar formulaciones amplias que pudieran dar lugar a interpretaciones que excedan el objetivo de garantizar la seguridad de la navegación, en línea con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Reconocemos a Bahrein los esfuerzos realizados para atender algunas de las posiciones y preocupaciones expresadas por los miembros del Consejo”, afirmó.

No obstante, Leonor Zalabata indicó que, a juicio de Colombia, el documento final mantuvo problemas de fondo.

“No obstante, persisten aspectos sustantivos que no fueron plenamente resueltos y frente a los cuales mi país aún tiene serias preocupaciones. En especial, mi delegación considera que el texto continúa siendo selectivo, desbalanceado y ambiguo”, dijo.

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Incluso, la embajadora advirtió posibles implicaciones del lenguaje utilizado en la resolución:

“Inquieta que la falta de precisión jurídica del texto puede prestarse a interpretaciones que excedan el objetivo previsto y tener implicaciones más amplias para la estabilidad regional, incluyendo el riesgo de ampliar el conflicto o incentivar dinámicas que podrían involucrar a más actores en una situación ya de por sí altamente volátil”, agregó.

En ese contexto, justificó la abstención de Colombia en la votación: “Por esto y por considerar que el texto que examinamos hoy está lejos de aportar a una solución negociada, Colombia votó en abstención”.

Petroleros y mercantes (vistos desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos) esperan en el estrecho de Ormuz. Foto: AP

Zalabata también hizo un llamado a privilegiar la vía diplomática frente a la escalada bélica. “Mi país considera que en el contexto actual, el Consejo debe enviar mensajes claros orientados a la contención y a la prevención de una mayor escalada. Asimismo, Colombia considera fundamental dar espacio a los esfuerzos de mediación en curso”, indicó.

Al tiempo, la representante advirtió que ciertas decisiones pueden tener efectos contraproducentes: “Medidas que intensifican la dinámica de confrontación corren el riesgo de socavar esas oportunidades y de dificultar avances hacia soluciones negociadas y sostenibles”.

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Finalmente, lamentó la falta de consenso dentro del Consejo de Seguridad. “Lamentamos que el Consejo de Seguridad haya perdido la oportunidad de brindar una respuesta unificada que contribuyera efectivamente a apaciguar las tensiones y abrir espacios para la paz”, afirmó.

Colombia reiteró su respaldo a los países de la región. “Reafirmamos nuestra solidaridad con los colegas de Baréin, del Golfo y de todos los países de la región”, concluyó Zalabata, quien cerró con un llamado “a un cese de hostilidades, al respeto del derecho internacional y a privilegiar el diálogo como una única vía para resolver esta crisis”.