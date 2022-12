“Una lástima, Gustavo Petro”: Hollman Morris está molesto porque el Canal Institucional publicó al fiscal rechazando la liberación de la primera línea

El comunicador dice que el medio institucional debería ocuparse en hacer pedagogía de las reformas del gobierno y no en reproducir los mensajes contra la administración. ¿Qué hace la radio y la televisión pública repitiendo el relato de los medios privados? , preguntó.

El excandidato al Senado, Hollman Morris, se convirtió en uno de los principales escuderos de Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá. Incluso, fue nombrado gerente de Canal Capital, el medio de comunicación televisivo del Distrito. En esta oportunidad, cuando el líder de izquierda se convirtió en presidente, a Morris aún no lo tienen en cuenta en el gabinete ministerial.

Sonó para manejar las comunicaciones del alto gobierno, como asesor del Ministerio de las TIC, incluso como director de RTVC. Sin embargo, oficialmente, su nombre no ha tenido la bendición del presidente Petro.

Este martes, el comunicador social y periodista dejó ver su molestia en la red social Twitter porque el Canal Institucional, es decir, el que financia el Estado, divulgó una nota del fiscal general, Francisco Barbosa, molesto con la decisión de la presidencia de dejar en libertad, a través de un decreto, a los jóvenes de la primera línea que generaron la mayor revuelta en Colombia en los últimos años.

Morris, visiblemente molesto, escribió en su cuenta personal de Twitter que “para el gobierno del cambio, es urgente hacer pedagogía de cada iniciativa que se propone. ¿Qué hace la radio y la televisión pública repitiendo el relato de los medios privados? No entienden el proyecto del cambio y caen en la inercia. Una lástima, Gustavo Petro”.

Para el gobierno del CAMBIO es urgente hacer pedagogía de cada iniciativa que se propone.



¿Que hace la Radio y la TV pública repitiendo el relato de los medios privados?



No entienden el proyecto del CAMBIO y caen en la "INERCIA"



Una lástima. @petrogustavo https://t.co/1ebS0QTe1j — Hollman Morris (@HOLLMANMORRIS) December 13, 2022

Morris escribió su mensaje en Twitter al responder un trino del Canal Institucional donde comparten la noticia con la molestia del fiscal Francisco Barbosa, quien se refirió, entre otros, a alias 19, uno de los jefes de la primera línea.

“No puede quedar en libertad alguien como alias 19 o cualquier ciudadano que haya cometido delitos graves como homicidio o que hayan sido condenados por la justicia. Los condenados están condenados”, manifestó Barbosa.

En el video, que fue divulgado por el medio estatal, también se observa a la procuradora, Margarita Cabello, quién cuestionó la decisión del gobierno Petro.

“Hasta qué punto esa ley le entregó libertad completa al señor presidente para poder determinar quién es o no vocero especial. Dejar esa libertad absoluta, creo, no podría ser en cabeza del presidente, sino que debería ser el Congreso quien reglamente las condiciones y características esenciales que esa ley está autorizando”, dijo ella.

Esta postura de Morris evidencia un descontento por parte del comunicador con las políticas de comunicación del gobierno más no con el presidente Gustavo Petro, con quien siempre han tenido una fraterna relación de amistad.

De hecho, en los mentideros no descartan que el comunicador se convierta en la ficha del Pacto Histórico para la Alcaldía de Bogotá, en caso de que la reforma política no le alcancen los tiempos y no se le permita a los actuales congresistas progresistas aspirar a cargos de elección popular.

Sin embargo, por ahora Morris sigue divulgando los logros del gobierno de Gustavo Petro, pero no desaprovecha para referirse a las formas de comunicar del medio institucional del gobierno.

El Canal Institucional no se ha pronunciado frente al tema, al menos hasta la tarde de este martes, pero seguramente sus periodistas insistirán en el derecho a la libertad de expresión.