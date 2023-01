“Una vez sea notificado por la Fiscalía, pondré en consideración de Cambio Radical mi permanencia en el cargo como director”: Germán Córdoba

El director del Partido Cambio Radical, Germán Córdoba, publicó un comunicado de prensa donde se refiere a la investigación que le abrió la Fiscalía por presunta celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y enriquecimiento ilícito de particulares frente al contrato de concesión 07 de 2010 de la Ruta del Sol II, cuando él fue vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Lo hizo a través de un comunicado de prensa, donde aclaró que hasta la mañana de este jueves 12 de enero, no había sido notificado por la Fiscalía de la investigación en su contra. “Solicitaré- por segunda vez- al ente investigador que reciba mi testimonio frente al caso citado”, anunció en el documento que entregó a la prensa.

“Quiero informar que he solicitado al Comité de Ética de Cambio Radical me investigue por los hechos en referencia; y una vez sea notificado formalmente por parte de la Fiscalía General de la Nación, pondré a consideración de las directivas del partido mi permanencia como director de la colectividad”, informó.

Córdoba destacó que el contrato de concesión 07 de 2010, Ruta del Sol II, “no corresponde a Odebrecht. Dicho contrato fue suscrito por con Yuma Concesionaria S.A. conformada por Impregilo, Conalvias y Bancolombia”, precisó.

“En el punto 3.3. del apéndice técnico del contrato, establece que no hace parte del alcance del contrato la construcción del puente sobre el río Magdalena en la nueva calzada a la altura del municipio Plato, Magdalena. El 15 de septiembre de 2014, el concesionario manifestó a la ANI su interés por adelantar esas obras”.

El Presidente del partido Cambio Radical, Germán Córdoba, cuando inscribió su candidatura presidencial en la Registraduría Nacional. Bogota marzo 11 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Contó que el 4 de noviembre de 2014 asumió el cargo como vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura y en el informe de entrega del vicepresidente saliente fue puesto al tanto sobre la problemática existente ante la falta de dicho puente. “El 6 de mayo de 2015 recibí por parte de la interventoría del contrato un concepto favorable para la suscripción del otrosí N.5″, dijo.

El 21 de julio de 2015- según su reporte-, tras surtir todos los trámites y obtener la aprobación del Comité de Contratación de la entidad, “suscribí con Yuma Concesionaria S.A. el otrosí N. 5 al contrato de concesión N. 07 de 2010, con el cual se le ordena al contratista adelantar los diseños del puente Plato, Magdalena. Resalto: solo diseños y licencias del puente. El otrosí no adicionaba ningún recurso económico al contrato; por el contrario, se ordenó que con los recursos existentes se realizarán losa diseños necesarios”.

El actual director de Cambio Radical, Germán Edmundo Córdoba Ordóñez, quien se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de la ANI y el expresidente de esa entidad, Luis Fernando Andrade, son investigados por la Fiscalía. - Foto: Semana

El otrosí N.5- según informó- señala que la construcción del puente se adjudicaría por licitación, " con lo cual se cerró la posibilidad de otorgar dicha construcción de manera directa”.

A renglón seguido mencionó que “las concesiones que estuvieron bajo mi cargo eran las más antiguas y las que presentaban mayores dificultades”. Y relacionó algunos casos puntuales como el ocurrido con Carlos Collins “a quien le quitamos la concesión por graves incumplimientos en la ejecución del contrato de la Autopista Bogotá- Girardot”.

Aunque la justicia ha avanzado frente al escándalo de Odebrecht, hay muchos temas que aún siguen sin esclarecerse. - Foto: Odebrecht EFE

Por último, Córdoba expresó que ha sido funcionario público durante más de 30 años, “nunca he estado inmerso en este tipo de investigaciones, ni he sido sancionado. Quienes me conocen saben que soy una persona que obra siempre con honestidad, transparencia, con delicadeza y con absoluto respeto por lo público”.