Vargas Lleras cuestiona que Colombia siga en consultas tras fraude en Venezuela que llevó a Edmundo González a pedir asilo en España

El exvicepresidente de Colombia Germán Vargas Lleras cuestionó nuevamente que el gobierno del presidente Gustavo Petro no tome una decisión frente al régimen de Nicolás Maduro, que el 28 de julio pasado, según organismos internacionales y autoridades del vecino país, habría cometido fraude electoral para mantenerse en el poder.

Aunque Maduro no revela las actas del escrutinio total del Consejo Nacional Electoral y crece como espuma el rumor del robo electoral, Gustavo Petro guarda prudencia.

“Mientras el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, no descarta que Colombia dé asilo a Edmundo González, el presidente electo de Venezuela, este, finalmente, obtuvo el asilo del gobierno de España, difícil que algún día pueda volver a su país. Y Colombia es el único país que sigue en consultas”, escribió textualmente Vargas Lleras.

Esta no es la primera vez que Vargas Lleras crítica al gobierno Petro por su silencio frente a lo ocurrido en Venezuela. El 31 de agosto dijo: “Han pasado 33 días y el canciller Luis Gilberto Murillo sigue en consultas. Me pregunto: ¿a quién le estará consultando tanto?, ¿Cuánto tiempo más soportaremos esta vergüenza mundial? O como me temo, pronto terminaremos reconociendo el triunfo de Nicolás Maduro. Tanta tardanza indica que vamos para allá, de este gobierno nada distinto puede esperarse”.