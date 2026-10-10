Verónica Alcocer le habría recibido 50.000 euros a alias Papá Pitufo en campaña, según Eva Ferrer: “Seguro que fue a buscar el dinero”

Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, se destapó en entrevista con Vicky Dávila en SEMANA, donde aseguró que la ex primera dama Verónica Alcocer habría recibido dinero de Diego Marín, alias Papá Pitufo, durante la campaña presidencial.

De acuerdo con Ferrer, el empresario catalán Manel Grau organizaba reuniones con Alcocer que costaban 50.000 euros.

Y Ferrer conoció que Alcocer se reunió con alias Papá Pitufo a través de su asesora y amiga Carolina Plata.

“De todas esas reuniones, ella jamás me metió en ningún lado. Y queda ahí. Entonces viene otra persona y me explica que Verónica había conocido a Papá Pitufo a través de Carolina Plata, de una vecina de Carolina Plata, en casa de Carolina Plata. Luego viene otra persona y dice que él había ido a recoger un dinero que Papá Pitufo aportaba”, manifestó Ferrer en SEMANA.

Y agregó: “Lo que me dice este señor es que Verónica lo mandó a recoger una plata de Papá Pitufo, y, cuando él va a buscar la plata, le dicen que son 50.000 euros y él dice que no recoge ese dinero”.

Luego Ferrer afirmó que quien le informa le aseguró que la ex primera dama fue a buscar esa plata.

“Luego esa persona me dice: ‘Ella no se quedó ahí, ella seguro que fue a buscar el dinero’”, dijo.

Ferrer aseguró que quien iba a recoger ese dinero no quería meterse en un “verguero” por 50.000 euros.

“Eso fue en plena campaña. Me dice: ‘Uno no se mete en este verguero por 50.000 euros’”, contó Ferrer.

En la entrevista, entre otras cosas, la catalana dijo que tanto Grau como Xavier Vendrell conseguían reuniones para la entonces esposa de Gustavo Petro, con el fin de cobrar por sentarse con ella.