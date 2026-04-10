Vicky Dávila enciende las alarmas en la oposición: “Gravísimo, ¿y si no hay segunda vuelta y gana Cepeda?”

Vicky Dávila destapó una preocupación que tiene de cara a las elecciones del 31 de mayo, fecha en la que los colombianos elegirán el reemplazo de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

La excandidata presidencial asegura que la oposición debe pensar en que matemáticamente es viable que Iván Cepeda gane en la primera vuelta porque cuenta con todo el respaldo del Gobierno Petro y su chequera.

“Esto es gravísimo. ¿Y si no hay segunda vuelta presidencial? La oposición está confiada en que sí habrá y en que ahí, indefectiblemente, se le ganará a Cepeda. Error”, dijo.

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Agregó: “Históricamente, desde que hay segunda vuelta presidencial en Colombia, siempre ha ganado la presidencia quien gana la primera vuelta, con excepción de Andrés Pastrana en 1998, quien ganó la presidencia en segunda vuelta, habiendo perdido en primera con Horacio Serpa, quien tenía el respaldo del gobierno de Ernesto Samper. Juan Manuel Santos en la reelección del 2014, perdió frente a Óscar Iván Zuluaga en primera y ganó en segunda vuelta, siendo el candidato presidente”.

La preocupación de Dávila se da por los resultados de la encuesta de AtlasIntel para SEMANA donde se revela que, en una eventual segunda vuelta, tanto Abelardo de la Espriella como Paloma Valencia derrotarían a Iván Cepeda, pero el aspirante presidencial del progresismo tendría un 38,7 % en la primera vuelta.

“No olviden, hoy Cepeda, el heredero, tiene a Petro, a su gobierno corrupto, la chequera de los colombianos y el aparato del Estado. Hoy ya tiene ganada la primera vuelta frente a la oposición, dicen todas las encuestas. Pero su meta no es ganar la primera vuelta para pasar a segunda, no. Su meta es ganar en primera vuelta la presidencia. Y aunque nos parezca que es imposible, pensemos con el deseo, no podemos simplemente descartarlo. Su campaña es muy agresiva para ganar en primera vuelta. La oposición, en cambio, tiene una campaña basada en que va a derrotar a Cepeda, pero en segunda vuelta”.

Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella son los candidatos que dominan la intención de voto. Foto: Montaje El País Andrea Moreno

La excandidata asegura que Cepeda no es un candidato fuerte ni carismático, pero que al contar con las maquinarias y el Ejecutivo puede dar la sorpresa en las urnas.

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“Aunque no es el mejor candidato, ni el más afable, ni físicamente atractivo y hasta lee los discursos, Petro ha repartido tanta plata, billones de pesos, que lo tiene con un 38 % de intención de votos, según Intel, y hasta el 44 %, según la encuesta de la CELAG, el nido putrefacto de la izquierda en América Latina. Así como Petro disparó a Cepeda con un aumento del salario mínimo histórico, le subió casi seiscientos mil pesos a los soldados regulares, les aumentó la mesada a los maestros y el subsidio de doscientos treinta mil pesos para los abuelitos y muchas cosas más, así mismo hará otras cosas”.

Dávila asegura que la oposición “debe ponerse las pilas” y actuar acorde a la coyuntura política porque un gobierno de “Iván Cepeda sería una desgracia perpetua”.