Vicky Dávila: “Nunca olviden que lo que ha hecho grande a SEMANA en esta etapa no son los apellidos, no es la plata, no es el poder, no es el whisky en Anapoima”

“Nunca olviden que lo que ha hecho grande a SEMANA en esta etapa no son los apellidos, no es la plata, no es el poder, no es el whisky en Anapoima:" Vicky Dávila. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/EVcxrqLtw2

“Nunca olviden que lo ha hecho grande a SEMANA en esta etapa no son los apellidos, no es la plata, no es el poder, no es el whisky en Anapoima, no es nada de eso. ¿Saben qué nos hizo grande en esta etapa? El trabajo duro, la disciplina, la valentía y la decencia”.