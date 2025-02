Vicky Dávila se va contra las criptomonedas: “La plata fácil no existe”

“Yo no creo en las criptomonedas porque se me semejan a las pirámides. Nunca he estado a favor. La razón es sencilla: no tienen valor intrínseco, dependen de que el siguiente que compra esté dispuesto a pagar más que el anterior. Así se generan las burbujas que cuando explotan dejan a los más vulnerables en la ruina”, señaló.